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Артем Голубев: молодые игроки "Краснодара-2" готовы биться за место в первой команде

Артем Голубев: молодые игроки "Краснодара-2" готовы биться за место в первой командеПолузащитник "Краснодара" Артем Голубев прокомментировал ничью в матче с "Ростовом" в 1/4 финала Кубка России (2:2), передает корреспондент Rusfootball.info

- Как тебе сегодняшний матч, если рассматривать его в качестве "Южного дерби"?

- Конечно, это принципиальный матч. Раньше подобное у нас было с "Кубанью". Но "Ростов" - это наши соседи. Каждая игра как война. Судя по трибунам, это точно было дерби.

- Насколько закономерен результат?

- Оцениваю итог матча, как поражение. Мы вели 2:0 и хотели свести игру к победе. Но это футбол. Отдам должное сопернику - они играли до конца и выровняли игру.

- Какое объяснение можно найти тому, что произошло в концовке? Что случилось после первого гола "Ростова"?

- Как говорил еще Фабио Капелло, что при счете 2:0 игроки думают, что результат сделан, и расслабляются. И "Ростов" этим воспользовался. Очень обидно, что так вышло.

- Насколько игрокам "Краснодара-2" пока не привычно оказываться в реалиях взрослого футбола? Готовы ли вы биться за место в первой команде?

- Конечно, готовы. Это наша цель. Закрепиться здесь. Спасибо нашим партнерам, которые помогают адаптироваться.

- Не подстегивает вас, что Игнатьев и Сулейманов дебютировали раньше вас? Есть ли в этом какой-то рычаг?


- Наоборот, ребята молодцы. Они первыми дебютировали, и на их примере мы поняли, что нет ничего невозможного. Все в наших руках.

- Сильно расстроились, когда при счете 2:1 не попали в пустые ворота?

- Да, очень. Но ничего страшного. Нет времени унывать, нужно работать. Уже скоро матч с "Уфой"

- Партнеры что-то говорили по этому поводу?

- Только поддержали. Потому что понимают, что все еще впереди.

- Когда было сложнее выйти на поле - сегодня или в воскресенье?

- Не могу сказать. Я ждал своего шанса и хотел играть. Поэтому не знаю, как ответить.

Rusfootball.info
Теги: Краснодар Ростов
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