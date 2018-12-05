Артем Голубев: молодые игроки "Краснодара-2" готовы биться за место в первой команде

Полузащитник "Краснодара" Артем Голубев прокомментировал ничью в матче с "Ростовом" в 1/4 финала Кубка России (2:2), передает корреспондент- Конечно, это принципиальный матч. Раньше подобное у нас было с "Кубанью". Но "Ростов" - это наши соседи. Каждая игра как война. Судя по трибунам, это точно было дерби.- Оцениваю итог матча, как поражение. Мы вели 2:0 и хотели свести игру к победе. Но это футбол. Отдам должное сопернику - они играли до конца и выровняли игру.- Как говорил еще Фабио Капелло, что при счете 2:0 игроки думают, что результат сделан, и расслабляются. И "Ростов" этим воспользовался. Очень обидно, что так вышло.- Конечно, готовы. Это наша цель. Закрепиться здесь. Спасибо нашим партнерам, которые помогают адаптироваться.- Наоборот, ребята молодцы. Они первыми дебютировали, и на их примере мы поняли, что нет ничего невозможного. Все в наших руках.- Да, очень. Но ничего страшного. Нет времени унывать, нужно работать. Уже скоро матч с "Уфой"- Только поддержали. Потому что понимают, что все еще впереди.- Не могу сказать. Я ждал своего шанса и хотел играть. Поэтому не знаю, как ответить.