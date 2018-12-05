Артем Голубев: молодые игроки "Краснодара-2" готовы биться за место в первой команде

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:33
Александр Максименко: могли решить все к 65-й минуте, но в итоге не забили и получили мяч в свои ворота (видео)
Александр Максименко: могли решить все к 65-й минуте, но в итоге не забили и получили мяч в свои ворота (видео)
22:13
Владимир Ильин: в ответной игре "Спартак" понесется вперед, а мы сыграем на контратаках (видео) (2)
Владимир Ильин: в ответной игре "Спартак" понесется вперед, а мы сыграем на контратаках (видео) (2)
20:29
"Просто омерзительно" - Василий Уткин прокомментировал решение продлить арест Мамаева и Кокорина (25)
"Просто омерзительно" - Василий Уткин прокомментировал решение продлить арест Мамаева и Кокорина (25)
19:36
"Держим за вас кулачки" - "Зенит" поддержал Кокорина и Мамаева в программе Андрея Малахова (5)
"Держим за вас кулачки" - "Зенит" поддержал Кокорина и Мамаева в программе Андрея Малахова (5)
17:37
Источник: "Спартак" не устраивает физическое состояние Романа Еременко - он покинет клуб зимой (35)
Источник: "Спартак" не устраивает физическое состояние Романа Еременко - он покинет клуб зимой (35)
16:40
Суд не приобщил к делу опрос спутницы Мамаева и Кокориных, которая села в машину избитого водителя (7)
Суд не приобщил к делу опрос спутницы Мамаева и Кокориных, которая села в машину избитого водителя (7)
16:14
Сергей Анохин: восстановление заболевших гепатитом воспитанников "Спартака" происходит нормально
Сергей Анохин: восстановление заболевших гепатитом воспитанников "Спартака" происходит нормально
14:21
Адвокат Кокорина: стоит ли удерживать под стражей моего подзащитного, у которого есть определенные заслуги перед страной?! (10)
Адвокат Кокорина: стоит ли удерживать под стражей моего подзащитного, у которого есть определенные заслуги перед страной?! (10)
14:16
Адвокат Мамаева: учитывая общественный резонанс, справедливой и гуманной станет одна из трех мер - домашний арест, ограничение действий, залог (1)
Адвокат Мамаева: учитывая общественный резонанс, справедливой и гуманной станет одна из трех мер - домашний арест, ограничение действий, залог (1)
14:07
Возможность взять реванш для "Спартака", попытка "Локо" реабилитироваться. Превью Кубка России
Возможность взять реванш для "Спартака", попытка "Локо" реабилитироваться. Превью Кубка России
14:01
"Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают". Слова Кокорина из зала суда (10)
"Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают". Слова Кокорина из зала суда (10)
Артем Голубев: молодые игроки "Краснодара-2" готовы биться за место в первой команде
Полузащитник "Краснодара" Артем Голубев прокомментировал ничью в матче с "Ростовом" в 1/4 финала Кубка России (2:2), передает корреспондент Rusfootball.info
- Как тебе сегодняшний матч, если рассматривать его в качестве "Южного дерби"?
- Конечно, это принципиальный матч. Раньше подобное у нас было с "Кубанью". Но "Ростов" - это наши соседи. Каждая игра как война. Судя по трибунам, это точно было дерби.
- Насколько закономерен результат?
- Оцениваю итог матча, как поражение. Мы вели 2:0 и хотели свести игру к победе. Но это футбол. Отдам должное сопернику - они играли до конца и выровняли игру.
- Какое объяснение можно найти тому, что произошло в концовке? Что случилось после первого гола "Ростова"?
- Как говорил еще Фабио Капелло, что при счете 2:0 игроки думают, что результат сделан, и расслабляются. И "Ростов" этим воспользовался. Очень обидно, что так вышло.
- Насколько игрокам "Краснодара-2" пока не привычно оказываться в реалиях взрослого футбола? Готовы ли вы биться за место в первой команде?
- Конечно, готовы. Это наша цель. Закрепиться здесь. Спасибо нашим партнерам, которые помогают адаптироваться.
- Не подстегивает вас, что Игнатьев и Сулейманов дебютировали раньше вас? Есть ли в этом какой-то рычаг?
- Наоборот, ребята молодцы. Они первыми дебютировали, и на их примере мы поняли, что нет ничего невозможного. Все в наших руках.
- Сильно расстроились, когда при счете 2:1 не попали в пустые ворота?
- Да, очень. Но ничего страшного. Нет времени унывать, нужно работать. Уже скоро матч с "Уфой"
- Партнеры что-то говорили по этому поводу?
- Только поддержали. Потому что понимают, что все еще впереди.
- Когда было сложнее выйти на поле - сегодня или в воскресенье?
- Не могу сказать. Я ждал своего шанса и хотел играть. Поэтому не знаю, как ответить.
Rusfootball.info
- Как тебе сегодняшний матч, если рассматривать его в качестве "Южного дерби"?
- Конечно, это принципиальный матч. Раньше подобное у нас было с "Кубанью". Но "Ростов" - это наши соседи. Каждая игра как война. Судя по трибунам, это точно было дерби.
- Насколько закономерен результат?
- Оцениваю итог матча, как поражение. Мы вели 2:0 и хотели свести игру к победе. Но это футбол. Отдам должное сопернику - они играли до конца и выровняли игру.
- Какое объяснение можно найти тому, что произошло в концовке? Что случилось после первого гола "Ростова"?
- Как говорил еще Фабио Капелло, что при счете 2:0 игроки думают, что результат сделан, и расслабляются. И "Ростов" этим воспользовался. Очень обидно, что так вышло.
- Насколько игрокам "Краснодара-2" пока не привычно оказываться в реалиях взрослого футбола? Готовы ли вы биться за место в первой команде?
- Конечно, готовы. Это наша цель. Закрепиться здесь. Спасибо нашим партнерам, которые помогают адаптироваться.
- Не подстегивает вас, что Игнатьев и Сулейманов дебютировали раньше вас? Есть ли в этом какой-то рычаг?
- Наоборот, ребята молодцы. Они первыми дебютировали, и на их примере мы поняли, что нет ничего невозможного. Все в наших руках.
- Сильно расстроились, когда при счете 2:1 не попали в пустые ворота?
- Да, очень. Но ничего страшного. Нет времени унывать, нужно работать. Уже скоро матч с "Уфой"
- Партнеры что-то говорили по этому поводу?
- Только поддержали. Потому что понимают, что все еще впереди.
- Когда было сложнее выйти на поле - сегодня или в воскресенье?
- Не могу сказать. Я ждал своего шанса и хотел играть. Поэтому не знаю, как ответить.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.