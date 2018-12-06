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Александр Тарханов: пока не вижу никаких перемен в "Спартаке"

Советник президента "Урала" Александр Тарханов прокомментировал ничью с московским "Спартаком" (1:1).

"Думаю, мы были ближе к победе, чем "Спартак". Что касается двухматчевого противостояния, то, конечно, много игр слишком. Следующий матч примем 24 или 25 февраля. И тут возникает вопрос - какая погода будет? В мороз "-25", как играть?

Что касается сегодняшней погоды, то она не помешала. Стадион великолепный, поле отличное. Поменялся ли "Спартак" после нашей предыдущей встречи? Я никаких перемен не увидел", - цитирует Тарханова "Чемпионат"
Теги: Тарханов Спартак Урал
Сегодня, 10:52
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#3  ajax101  Москва (Сегодня, 11:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну так на поле до боли в сердце знакомые лица... откуда взяться изменениям?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 11:34)
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Это тебе не доги катать
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 11:09)
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  •  (1)

Журналисты задают глупые вопросы и получают такие же ответы .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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