Алана Мамаева сообщила, что Боня спала с ее мужем

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева заявила, что футболист имел интимную связь с телеведущей Викторией Боней. Об этом Алана сообщила, отвечая своим подписчикам в инстаграме.Мамаев с октября находится под стражей в СИЗО "Бутырка". Вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным он обвиняется в избиении чиновника и водителя. Накануне суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.За несколько дней до суда жена Мамаева обвинила мужа в изменах. Алана заявила, что конфликт футболиста с водителем начался из-за любовницы Павла из Вильнюса, а также отметила, что у Павла была череда любовниц.