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Сесар Навас: "Зенит" - лучшая команда премьер-лиги по подбору игроков

Защитник "Рубина" Сесар Навас поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом".

"Сейчас "Зенит" - это лучшая команда в лиге по подбору игроков. Очень сложный соперник, к тому же будет играть на своем стадионе, но его можно победить. Мы постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами, чтобы добиться положительного результата", — цитирует Наваса пресс-служба "Рубина".
Теги: Рубин Зенит Навас
Сегодня, 15:54
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