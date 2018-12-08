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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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ЦСКА одержал победу над "Енисеем"
В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле выиграл у "Енисея".
Чемпионат России
17 тур
ЦСКА – "Енисей" 2:1
Голы: Щенников, 4, Влашич, 15, Комолов, 54
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао (Бийол, 55), Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Эрнандес, 77), Жамалетдинов (Кучаев, 46), Чалов.
"Енисей": Юрченко, Ятченко (Обрадович, 88), Гаджибеков, Кичин, Занев, Торбинский (Фатуллаев, 68), Комков, Зотов, Огуде, Кутьин (Комолов, 32), Саркисов.
Предупреждения: Зотов, 60, Набабкин, 61, Торбинский, 65
Чемпионат России
17 тур
ЦСКА – "Енисей" 2:1
Голы: Щенников, 4, Влашич, 15, Комолов, 54
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао (Бийол, 55), Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Эрнандес, 77), Жамалетдинов (Кучаев, 46), Чалов.
"Енисей": Юрченко, Ятченко (Обрадович, 88), Гаджибеков, Кичин, Занев, Торбинский (Фатуллаев, 68), Комков, Зотов, Огуде, Кутьин (Комолов, 32), Саркисов.
Предупреждения: Зотов, 60, Набабкин, 61, Торбинский, 65
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