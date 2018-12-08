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ЦСКА одержал победу над "Енисеем"

В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле выиграл у "Енисея".

Чемпионат России

17 тур

ЦСКА – "Енисей" 2:1

Голы: Щенников, 4, Влашич, 15, Комолов, 54

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао (Бийол, 55), Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Эрнандес, 77), Жамалетдинов (Кучаев, 46), Чалов.

"Енисей": Юрченко, Ятченко (Обрадович, 88), Гаджибеков, Кичин, Занев, Торбинский (Фатуллаев, 68), Комков, Зотов, Огуде, Кутьин (Комолов, 32), Саркисов.

Предупреждения: Зотов, 60, Набабкин, 61, Торбинский, 65
Теги: ЦСКА Енисей
Сегодня, 16:59
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19
(3)
#19  mustang   (Сегодня, 17:33)
  • 0
  •  (0)
online

тухлый договорняк
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
#18  xxd   (Сегодня, 17:22)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: KARASS
Цитата: SPV
При не желании Енисея забивать цска просто отскочил, в Мадриде будет мешок на последок

главеое что вас там нет и в ближайшее время не будет наблюдайте за другими россиянами на диване

Цитата: xxd
Цитата: Бриг
А Енисей мог и вничью сыграть, но тут вмешалось провидение...Мяч обстучал обе штанги, не пересекая вратарскую линию и вылетел в поле..

Это ответочка прилетела после Ростова, где Влашич в штангу попал.

Влашич попал в тело а Смолов в штангу ты футбол то смотришь smile

у меня наслоилось все..))я одновременно смотрю и по тв фубол и по компу.Я,сцука, мажор))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#17  KARASS   (Сегодня, 17:13)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: SPV
При не желании Енисея забивать цска просто отскочил, в Мадриде будет мешок на последок

главеое что вас там нет и в ближайшее время не будет наблюдайте за другими россиянами на диване

Цитата: xxd
Цитата: Бриг
А Енисей мог и вничью сыграть, но тут вмешалось провидение...Мяч обстучал обе штанги, не пересекая вратарскую линию и вылетел в поле..

Это ответочка прилетела после Ростова, где Влашич в штангу попал.

Влашич попал в тело а Смолов в штангу ты футбол то смотришь smile
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#16  xxd   (Сегодня, 17:11)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бриг
А Енисей мог и вничью сыграть, но тут вмешалось провидение...Мяч обстучал обе штанги, не пересекая вратарскую линию и вылетел в поле..

Это ответочка прилетела после Ростова, где Влашич в штангу попал.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#15  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 17:10)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой!
В атаке не хватило удачи, зато с пенальти подфартило smile
Без Бекао не бетон unamused
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#14  andrews74  Ухта (Сегодня, 17:10)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну ЦСКА сами интригу создали, после первого тайма должны были спокойно матч до победы доводить. А так все закономерно.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#13  Бриг   (Сегодня, 17:09)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
А Енисей мог и вничью сыграть, но тут вмешалось провидение...Мяч обстучал обе штанги, не пересекая вратарскую линию и вылетел в поле..ЦСКА сделал игру в течении первых 15 минут...Мог забить и третий в первом тайме...А во втором расслабились...Енисей сократил разницу в счете, не забил пенальти...Смотришь на игры Енисея, играющая команда, но вот как-то с победами не фарт...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#12  SPV  Bryansk (Сегодня, 17:08)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
При не желании Енисея забивать цска просто отскочил, в Мадриде будет мешок на последок
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#11  KARASS   (Сегодня, 17:06)
  • +1
  •  (3)
online

очень кисло и очень слабо надо 3-0 а получилось 2-1 а пеналь если бы забили совсем труба в общем звезды уже а игры нет stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#10  Миша Никулин  Россия (Сегодня, 17:06)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Всех с Победой! А во втором тайме была ужасно просто
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
#9  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 17:05)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Какая к черту победа? Это убожество было какое то во втором тайме. Так категорически нельзя играть!


Абсолютно согласен! Толи подсели, то ли реально опыта и ума не хватает.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#8  molot327  Москва (Сегодня, 17:04)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой! Молодцы! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#7  cska1971  Москва (Сегодня, 17:04)
  • +5
  •  (7)

Два тайма, две команды... ))))
Выигрывать нужно было еще в первом.
А во втором - бекаозависимость?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#6  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 17:03)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Очень плохо сыграли. Енисей молодцы. Похож команда на устала.
Ну всё равно молодцы, выигралии хорошо. Бистрович очень был плох, Кучаев никак форму не наберет.
Ждём ждём. С учетом проигрышей Зенита надеемся :-) а почему бы и нет.

P.S. Приятно за Торбу смотрится неплохо. Здоровья ему самое главное.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#5  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 17:02)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Какая к черту победа? Это убожество было какое то во втором тайме. Так категорически нельзя играть!

Енисей забил. когда ЦСКа был в меньшинстве, хотя у ЦСКа при заменах часто игра расклеивается...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#4  P.V.  МОбл (Сегодня, 17:02)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Алень получил по рогам как всегда. С ПОБЕДОЙ нас!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 17:01)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какая к черту победа? Это убожество было какое то во втором тайме. Так категорически нельзя играть!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 17:01)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Гончаренко нужно объяснить своим игрокам, что в футболе играют два тайма.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:00)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
енисей не хотел выигрывать?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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