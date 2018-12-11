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Игорь Акинфеев: никогда не обращал внимания на антирекорды, насмешки и мемы

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к антирекорду в Лиге чемпионов – он пропускал в 43 матчах подряд.

"Бывают удачные серии, бывают плохие. Кто-то над этим смеется, кто-то начинает жалеть. Но я никогда не обращал внимания на антирекорды, насмешки, мемы в интернете. Не смотрю в чужой огород и не буду пенять на кого-то: мол, он виноват, я из-за него пропустил гол. Отношусь к таким вещам как в данности.

Все это – далеко не самое страшное, что может произойти в жизни. Просто посоветую тем людям, которые начинают критиковать или смеяться, посмотреть на себя в зеркало", – сказал Акинфеев.

UEFA
Сегодня, 15:46
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#1  andrews74  Ухта (Сегодня, 16:08)
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Болеет за:
«Спартак»
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказал мнение о своем антирекорде в Лиге чемпионов. Голкипер пропустил в 36 матчах подряд в евротурнире.

"Я предлагаю товарищам, которые вечно надо мной смеются из-за пропущенных голов в Лиге чемпионов, написать следующее в комментариях: "Игорь Акинфеев проиграл "Баварии". Игорь Акинфеев проиграл "Манчестер Юнайтед". И так далее. Но никто ведь не думает, с кем ЦСКА играл…

Поначалу было обидно, конечно. Но сейчас я безразлично отношусь ко всем этим издёвкам. Люди ведь на самом деле не меня унижают своими словами. А сами себя. В той же Европе никто не считает такие серии, не злорадствует… А у нас болельщикам приятно писать гадости… Ну, дай бог им здоровья.

Кстати, мне тут подсказали, что и наш главный тренер тоже рекордсменом стал! Леонид Викторович 25 матчей подряд в Лиге чемпионов пропускает! А Сережа Игнашевич, оказывается, 27 матчей проиграл – больше всех в Лиге. Это тоже выяснили. Думаю, некоторых журналистов стоит пригласить в Счетную палату, они ведь отлично считают"
А говорит, внимания никогда не обращал.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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