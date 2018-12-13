Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом

Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил жене, что перейдет в "Ахмат", чтобы снизить выплаты по алиментам."Поеду в Грозный играть, зарплата мне напишут 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь.Да, я там и останусь. После контракта со "Спартаком" я ему пообещаю, что за его команду буду играть, и я там останусь", – сказал Глушаков.