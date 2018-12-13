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Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом

Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил жене, что перейдет в "Ахмат", чтобы снизить выплаты по алиментам.

"Поеду в Грозный играть, зарплата мне напишут 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь.

Да, я там и останусь. После контракта со "Спартаком" я ему пообещаю, что за его команду буду играть, и я там останусь", – сказал Глушаков.

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Теги: Глушаков Ахмат
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#37  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 14:16)
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online

Где сказал? Кому сказал? Что вы ведетесь на любой вброс. Кто кому там изменял? Парни это футбольный сайт!!!!!! Перестаньте на эту пургу реагировать. Мамаева, Бузова, Глушакова вам самим не стремно....
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
#36  Sergeevich   (Сегодня, 14:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
А за слова ответить?

Настоящий капитан. Спартанец)

Цитата: Карабас-Барабас
нафига это публиковать

Капитанище "народной команды" хочет перейти в стан клуба с периферии, чтобы развивать спорт в регионах, и согласен на адекватную з/п.

А вы говорите не футбольная новость.
Да это же сенсация!

Но боюсь жадный Федун его не отпустит, и заставит получать з/п в 6 тысяч раз больше, чем ему реально надо. blush
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#35  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Это даже не колхоз... бла не знаю как слово то подобрать

неа.
это как раз тот самый случай, когда *колхоз* в самом убогом смысле этого слова.

я не поддерживаю Глушакова- и впринципе- хочу, чтоб этот персонаж немедленно покинул Спартак на все восемь сторон- хоть пешком, хоть на такси..

он странный- ну, промолчи, затаись, подключи связи,- и сделай всё, что нужно тихо, внешне находясь в стороне в белом пушистом смокинге.

а никуя- мозгов-то у копейтана нет.
Дешёвые понты, бычья распальцовка, не способность просчитать ситуацию и предвидеть последствия, угрозы своими связями, при этом топорно подставляя своих друзей-крышевателей, озвучивая их фамилии (если они вообще есть), - млять, это уровень разборок за углом сельского Дома культуры.
я думаю. что теперь ни один из этих людей не впишется за Глушакова, брезгливо открестившись от него, а если вдобавок окажется, что козыряя фамилиями Глушак п3дел в пустоту , ему ещё придётся отвечать за свой гнилой прозвон.

в общем, можно вывезти человека из Миллерово, но нельзя вывести Миллерово из человека.

(не в обиду этому достойному населённому пункту будь сказано).


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#34  cska1971  Москва (Сегодня, 13:55)
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Цитата: ajax101
По суду супруге положены только алименты. Если она все годы замужества не имела никаких самостоятельных источников дохода, то она не может претендовать на имущество Глушакова, т.к. понятие "совместно нажитое имущество" в этом случае не применимо.


Почитайте семейный кодекс и не пишите больше ерунды. Статья 34 пункт 3.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#33  KARASS   (Сегодня, 13:54)
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идиот -другого не скажешь это ведь твои дети а если сомневаешся сделай днк решил сделать плохо своим детям а в чем они виноваты confused
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#32  sanyapytilin   (Сегодня, 13:48)
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Ajax101, там даже выплаты по безработице считаются, любой доход...я не думаю, что она совсем тупая и не подстраховалась в этом вопросе...
И совместно нажитое - это то, что куплено в браке и делится пополам без вариантов


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#31  utekay  Россия (Сегодня, 13:48)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это даже не колхоз... бла не знаю как слово то подобрать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#30  sanyapytilin   (Сегодня, 13:38)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Стас оказался самым умным, что не взял этот кусок говна в сборную на ЧМ...очень мудрый поступок....
А лизун года шмононов ставит этого авторитета в состав, ещё и капитанскую повязку навесил для пущей важности...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#29  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:37)
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: duha
30-ка... пистец просто....люди по 11800 получают и никуя

С 11800 платить не жалко,но у нашего подзащитного зарплата 15 лямов в месяц и алименты с этой суммы за 1 месяц больше ,чем с 11800 за 18 лет.Парень стал богатым ,но внутри его сидит жмот,которого просто колбасит от этих сумм,т.е. получать - он богатый,отдавать-бедный.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#28  ajax101  Москва (Сегодня, 13:37)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
По суду ей положено половина нажитого в браке, так что Свинтаков может забить себе в ж*оу эти тыщонки, каждый месяц.


По суду супруге положены только алименты. Если она все годы замужества не имела никаких самостоятельных источников дохода, то она не может претендовать на имущество Глушакова, т.к. понятие "совместно нажитое имущество" в этом случае не применимо.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#27  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:35)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хочешь-не хочешь а читаешь это де..рьмо.... и как-то однобоко складывается мнение о Глушакове.
То, что он говорит, как бы там ни было, достойно только одного названия в его адрес (плюс, он и раньше не производил впечатления интеллектуала)) Но, воздержусь, не мое это дело.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#26  ajax101  Москва (Сегодня, 13:33)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Beer-man
"зарплату мне напишут 30 тысяч рублей" - то есть черные выплаты. А за такое в тюрьму запросто можно.


За такое запросто можно языка лишиться...
Вложил уважаемых людей... нехороший человек.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#25  sanyapytilin   (Сегодня, 13:33)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Есть закон, закон обязывает платить алименты, более того, ещё раздел имущества...
Этот жадный кусок говна прогнил насквозь...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#24  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:31)
  • +2
  •  (4)
online

Глушак- просто феерический дибил. Спатачок из о всех сил пыжится, чтобы спасти его репутацию, обелить в глазах болел, общественности.. Акции там всякие идиотские выдумывает, просит ветеранов за него слово вставить, а этот мудень сам себя закапывает.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#23  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 13:29)
  • +1
  •  (1)

"зарплату мне напишут 30 тысяч рублей" - то есть черные выплаты. А за такое в тюрьму запросто можно.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#22  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:27)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Поло
Пивовед,
В данном случае, скорее всего г-н имел ввиду, что за услуги Кадырова, пойдет играть в его клуб


кстати, да.
в недавнем своём очередном высере он перед женой козырял знакомством с Лавровым, Дворковичем- и с чеченцами.
понятно, что на этом уровне- чеченцы- это не крыша на овощном рынке, а повыше рангом, , а значит, в Ахмате его действительно ждут первыми в очереди.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#21  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:24)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ох, ёпта... Высокие... Высокие отношения!
Каков поп - таков и приход.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#20  duha  Зауралье (Сегодня, 13:20)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
30-ка... пистец просто....люди по 11800 получают и никуя


--------------------
Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
#19  Городовой  Россия (Сегодня, 13:20)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Работяга
"Выколю себе глаз,пусть у моей тещи будет зять кривой !"
Деньги-то не жене , а ребенку своему.Урод.

Ими ребенок распоряжается и лямы тратит на шопинг,пилинг и новый мерс?Права ребенка с бывшей нулевые и алименты по сути деньги бывшей,которые она тратит без всякого контроля хоть на кокс,хоть на нового папу,поэтому не мели ерунды.Жена калека?По закону она тоже обязана содержать детей,вот пусть наравне с Денисом и содержит.У нас в стране какой то культ прямо п...страдальцев и домашних олешек ,которые выросли и живут по принципу-мужик должен и обязан,причем исключительно мужик и всем лицам противоположного пола ,видимо женщины с рождения освобождаются от всех должны)Ребенок это общая ответственность,а не способ жить за счет бывшего мужа на его деньги ,...я не работая.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#18  Поло   (Сегодня, 13:20)
  • 0
  •  (2)

Пивовед,
В данном случае, скорее всего г-н имел ввиду, что за услуги Кадырова, пойдет играть в его клуб
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#17  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:18)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Я капитан команды б..я!
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#16  лысый  Москва (Сегодня, 13:10)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил жене, что перейдет в "Ахмат", чтобы снизить выплаты по алиментам.


автор статьи присутствовал при разговоре или имеет подтверждение 100% подлинности записи появившейся в инете?!

как вы задолбали, любители рыться в чужом грязном белье
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#15  pikaldi  voronezh (Сегодня, 13:02)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Будет уволен с записью в трудовой - ДОЛ б АЕБ
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#14  CSKA085  Москва (Сегодня, 12:53)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
какой же он тупорылый
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#13  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:51)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
самое главное в этой новости то, что , похоже, Глушак проговорился.
наговоренное *в сердцах* часто оказывается чистой правдой.

Глушаков

Поеду в Грозный играть, зарплату мне напишут 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь.

Да, я там и останусь. После контракта со "Спартаком"


похоже, он уже сейчас знает, что Спартак собирается не только НЕ продлевать , а вообще- расторгать с ним контракт.
маленькая ремарка- контракт Глушакова со Спартаком подписан до 20 года, но угрожает Денис понижением выплат почему-то уже сейчас.
скорее всего он уже знает, что контракт с ним разрывают .

Насчёт Ахмата- возможно, его агент уже вовсю подыскивает Глушакову клуб, и Ахмат в списке..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#12  Сибирячок   (Сегодня, 12:49)
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков, может прекратишь общаться с бывшей? Ты не понимаешь, что нарезку твоих разговоров сливали под дарьиным соусом и будут сливать. Найми адвоката, вот пусть он и разговаривает, если своих мозгов нет.
Понимаю, что для таких слов есть очень важные обстоятельства, но повода то давать пиплу не надо. Они ж питаются только дарьиным соусом.

писи: для сторонников шаблона "онажматьегодетей" есть другой равноправный по закону штамп "онжеотецеёдетей". Кстати, не помешало бы сделать ДНК на НТВ ))
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  Яamon   (Сегодня, 12:48)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
родил футбол российский долпайопа. и откуда мы этого кадра в свое врем вытащили?! угораздило же
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#10  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:43)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: студия дускай
30 тысяааччч!!!?? сейчас полстраны метнется в грозный играть футбол!

Да можно и не играть...а на лавке сидеть..в глубоком резерве)) главное что 30 тысяч в месяц smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#9  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:41)
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Давай-давай, уходи уже куда-нибудь нах


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#8  студия дускай   (Сегодня, 12:39)
  • 0
  •  (8)
online

30 тысяааччч!!!?? сейчас полстраны метнется в грозный играть футбол!
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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