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Борис Рапопорт: с такими игроками "Зенит" вряд ли добьется чего-то серьезного в Европе

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт отметил, что в плей-офф Лиги Европы от питерской команды не стоит ждать больших побед.

"В Лиге Европы "Зенит" очень плохо играет на выезде. Ему будет очень непросто с такими игроками добиваться чего-то серьезного в Европе. Не знаю, кто на "Зенит" попадет, пусть он и занял первое место. Не могу с оптимизмом смотреть на него в еврокубках.

Понимаете, "Зенит" при неуверенной игре все равно во многих матчах добывал очки за счет надежных действий в обороне. В последних матчах этого нет. Скорее всего, это связано с усталостью. Защитники у "Зенита" немолодые и скоростью большой не обладают. В этом плане необходимо усиление. Хотя не только в оборону – во все линии!", - цитирует Рапопорта "Спорт-Экспресс".
Теги: Рапопорт Зенит
Сегодня, 16:21
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#2  yuri  спб (Сегодня, 16:30)
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"В Лиге Европы "Зенит" очень плохо играет на выезде.

И не только Рапоборт. В местном чемпе тоже самое. кот уже голову себе сломал почему так.


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#1  Valar   (Сегодня, 16:26)
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Болеет за:
ЦСКА
Нужно больше золота (с)


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
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