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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Рапопорт: с такими игроками "Зенит" вряд ли добьется чего-то серьезного в Европе
Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт отметил, что в плей-офф Лиги Европы от питерской команды не стоит ждать больших побед.
"В Лиге Европы "Зенит" очень плохо играет на выезде. Ему будет очень непросто с такими игроками добиваться чего-то серьезного в Европе. Не знаю, кто на "Зенит" попадет, пусть он и занял первое место. Не могу с оптимизмом смотреть на него в еврокубках.
Понимаете, "Зенит" при неуверенной игре все равно во многих матчах добывал очки за счет надежных действий в обороне. В последних матчах этого нет. Скорее всего, это связано с усталостью. Защитники у "Зенита" немолодые и скоростью большой не обладают. В этом плане необходимо усиление. Хотя не только в оборону – во все линии!", - цитирует Рапопорта "Спорт-Экспресс".
"В Лиге Европы "Зенит" очень плохо играет на выезде. Ему будет очень непросто с такими игроками добиваться чего-то серьезного в Европе. Не знаю, кто на "Зенит" попадет, пусть он и занял первое место. Не могу с оптимизмом смотреть на него в еврокубках.
Понимаете, "Зенит" при неуверенной игре все равно во многих матчах добывал очки за счет надежных действий в обороне. В последних матчах этого нет. Скорее всего, это связано с усталостью. Защитники у "Зенита" немолодые и скоростью большой не обладают. В этом плане необходимо усиление. Хотя не только в оборону – во все линии!", - цитирует Рапопорта "Спорт-Экспресс".
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