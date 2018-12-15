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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Виктор Гусев: после игры с испанцами на Евро-2008 мне обещали поджечь дом
Известный спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал об угрозах из-за работы на Евро-2008.
"Была у меня интересная ситуация на чемпионате Европы 2008 года, когда мы проиграли при Хиддинке испанцам со счетом 1:4. И был тот знаменитый случай, когда я сказал, что Широков – игрок не уровня сборной, имея в виду, что Хиддинк поставил его не на ту позицию — центральным защитником вместо Игнашевича.
Когда Павлюченко забивал, голевую передачу ему сделал Широков, тогда я его похвалил и сказал, что вот это его позиция, но на это никто не обратил внимание. Обиделся сам Широков. Но мы относительно недавно встретились, все это выяснили. Я тогда был на сборе национальной команды и проскальзывала мысль, что в первой игре, как бы ни старались, с испанцами мы не справимся. Поэтому надо было не то что отдать, а отнестись к матчу с пониманием возможного поражения, а затем постепенно набрать ход к следующим играм. И Хиддинк об этом, видимо, думал. И в начале матча я процитировал Акинфеева, который сказал, что ничего страшного, если мы проиграем. И это была моя ошибка. Акинфеев озвучил настроение в команде, но зрители уже взвелись с самого начала.
В итоге мы проиграли, и на меня посыпались все шишки. Все было очень серьезно. Я был в Австрии, а на "Первый канал" стали приходить письма. Сотни писем. Призывов к расправе не было. Но было, например такое: "Заприте своих домашних животных, потому что сейчас мы вас можем наказать". Было про "поджечь дом" и другие штуки. На летучке Константин Эрнст сказал: "Давайте выводить Гусева из-под удара". Буквальная цитата. Следующий наш матч комментировал уже Гена Орлов.
Мне, конечно, было обидно. Я пострадал ни за что. Ведь я просто знал часть тактики нашей команды. Тогда я впервые столкнулся с разговорами о нефартовости, о том, что многое зависит от комментатора", — рассказал Гусев.
Sport24
"Была у меня интересная ситуация на чемпионате Европы 2008 года, когда мы проиграли при Хиддинке испанцам со счетом 1:4. И был тот знаменитый случай, когда я сказал, что Широков – игрок не уровня сборной, имея в виду, что Хиддинк поставил его не на ту позицию — центральным защитником вместо Игнашевича.
Когда Павлюченко забивал, голевую передачу ему сделал Широков, тогда я его похвалил и сказал, что вот это его позиция, но на это никто не обратил внимание. Обиделся сам Широков. Но мы относительно недавно встретились, все это выяснили. Я тогда был на сборе национальной команды и проскальзывала мысль, что в первой игре, как бы ни старались, с испанцами мы не справимся. Поэтому надо было не то что отдать, а отнестись к матчу с пониманием возможного поражения, а затем постепенно набрать ход к следующим играм. И Хиддинк об этом, видимо, думал. И в начале матча я процитировал Акинфеева, который сказал, что ничего страшного, если мы проиграем. И это была моя ошибка. Акинфеев озвучил настроение в команде, но зрители уже взвелись с самого начала.
В итоге мы проиграли, и на меня посыпались все шишки. Все было очень серьезно. Я был в Австрии, а на "Первый канал" стали приходить письма. Сотни писем. Призывов к расправе не было. Но было, например такое: "Заприте своих домашних животных, потому что сейчас мы вас можем наказать". Было про "поджечь дом" и другие штуки. На летучке Константин Эрнст сказал: "Давайте выводить Гусева из-под удара". Буквальная цитата. Следующий наш матч комментировал уже Гена Орлов.
Мне, конечно, было обидно. Я пострадал ни за что. Ведь я просто знал часть тактики нашей команды. Тогда я впервые столкнулся с разговорами о нефартовости, о том, что многое зависит от комментатора", — рассказал Гусев.
Sport24
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