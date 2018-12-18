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Адвокат Дарьи Глушаковой – о допросе ее мужа в полиции: Дениса колбасит

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировал высказывания футболиста на допросе в полиции.

17 декабря футболист был допрошен по поводу заявления его супруги в органы внутренних дел, в котором она утверждала, что Денис угрожал ей убийством. В данный момент Глушаковы ведут бракоразводный процесс.

- Денис сказал, что когда угрожал своей жене, имел в виду нечто другое. Из этого можно сделать вывод, что Глушаков не вкладывает смысл в то, что он говорит. По его версии, он произнес определенный набор фраз, которые совершенно ничего не означают, это его позиция, - сказал Жорин. - Также Денис отрицает факт побоев. Достаточно странная позиция.

Вообще, по ходу всей этой истории Глушакова, что называется, колбасит. Складывается такое впечатление, что в его окружении есть какой-то враг, который советует ему, что делать, и эти действия причиняют репутации футболиста все больший и больший вред.

- Глушаков отрицает, что избивал супругу. Зафиксированы ли побои?

- Безусловно, эти бумаги переданы правоохранительным органам. Все доводы, которые Дарья изложила в своем заявлении, подтверждаются документально.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 16:47
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#1  Aligator  Ставрополь (Сегодня, 17:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот почему следователь и прокурор не имеют права рассказывать о ходе следствия, а адвокат может пиариться и воздействовать на общественное мнение?


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011 [жалоба]
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