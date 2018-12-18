"Урал" предложил Жозе Моуринью свой автобус

Dear Mr Mourinho,

As far as we know you might be looking for something to do. Here's the point - we have a beautiful bus which we use only before and after the games, any thoughts? ? pic.twitter.com/nuyFddYTms — ФК Урал (@FCURAL) December 18, 2018

"Урал" в своем твиттере предложил Жозе Моуринью, который сегодня был уволен из "Манчестер Юнайтед", свой автобус."Парковкой автобуса" называют оборонительную стратегию, которую часто использовали команды Моуринью."Дорогой мистер Моуринью, насколько мы знаем, вы можете теперь искать, чем заняться. Вот вариант — у нас есть красивый автобус, который мы используем только перед и после матчей. Есть мысли на его счет?", — написал "Урал".