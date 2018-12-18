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"Урал" предложил Жозе Моуринью свой автобус

"Урал" в своем твиттере предложил Жозе Моуринью, который сегодня был уволен из "Манчестер Юнайтед", свой автобус.

"Парковкой автобуса" называют оборонительную стратегию, которую часто использовали команды Моуринью.

"Дорогой мистер Моуринью, насколько мы знаем, вы можете теперь искать, чем заняться. Вот вариант — у нас есть красивый автобус, который мы используем только перед и после матчей. Есть мысли на его счет?", — написал "Урал".

Теги: Моуринью Урал
Сегодня, 17:23
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#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:40)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Моськи куснули льва.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:27)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, не очень креативно, ибо мысль про автобус на фоне тактики Маура приходит в голову первой.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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