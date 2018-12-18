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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Урал" предложил Жозе Моуринью свой автобус
"Урал" в своем твиттере предложил Жозе Моуринью, который сегодня был уволен из "Манчестер Юнайтед", свой автобус.
"Парковкой автобуса" называют оборонительную стратегию, которую часто использовали команды Моуринью.
"Дорогой мистер Моуринью, насколько мы знаем, вы можете теперь искать, чем заняться. Вот вариант — у нас есть красивый автобус, который мы используем только перед и после матчей. Есть мысли на его счет?", — написал "Урал".
"Парковкой автобуса" называют оборонительную стратегию, которую часто использовали команды Моуринью.
"Дорогой мистер Моуринью, насколько мы знаем, вы можете теперь искать, чем заняться. Вот вариант — у нас есть красивый автобус, который мы используем только перед и после матчей. Есть мысли на его счет?", — написал "Урал".
Dear Mr Mourinho,— ФК Урал (@FCURAL) December 18, 2018
As far as we know you might be looking for something to do. Here's the point - we have a beautiful bus which we use only before and after the games, any thoughts? ? pic.twitter.com/nuyFddYTms
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