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Леонид Слуцкий: молодые игроки сегодня в 100 раз профессиональнее предыдущих поколений

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий считает, что история с арестом нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева - единичный случай. По его мнению, нынешнее поколение молодых футболистов более профессионально, чем их предшественники.

- Когда люди говорят: "Другим будет наука", хочется спросить – кому другим? Братьям Березуцким, Акинфееву, Игнашевичу, Головину, Чалову? Не будет, - считает Слуцкий.

- Молодняку.

– Молодняк сегодня в 100 раз профессиональнее, чем предыдущие поколения. В 100 раз! Максимальная проблема молодого футболиста сегодня – это увлечение компьютерными играми. Это самый большой грех и минус, который у них есть. Никто не пьет, не курит. Все заточены на карьеру.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Слуцкий
Сегодня, 19:26
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#3  tiki  Москва (Сегодня, 19:44)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
что за бред? недавно только непьющий и некурящий футболист локомотива профессионально замёрз после колёс и пива.

соглашусь, но чуть поправлю...там не колеса, а капли были, но даже его мать говорила что он с ними становился неадекватным
потому факт есть факт
да и более того...процентов 70 точно либо курят, либо пьют
и раньше так было


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 19:44)
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Чушь. Бесятся с жиру. (не все).


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
что за бред? недавно только непьющий и некурящий футболист локомотива профессионально замёрз после колёс и пива.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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