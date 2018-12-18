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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Леонид Слуцкий: молодые игроки сегодня в 100 раз профессиональнее предыдущих поколений
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий считает, что история с арестом нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева - единичный случай. По его мнению, нынешнее поколение молодых футболистов более профессионально, чем их предшественники.
- Когда люди говорят: "Другим будет наука", хочется спросить – кому другим? Братьям Березуцким, Акинфееву, Игнашевичу, Головину, Чалову? Не будет, - считает Слуцкий.
- Молодняку.
– Молодняк сегодня в 100 раз профессиональнее, чем предыдущие поколения. В 100 раз! Максимальная проблема молодого футболиста сегодня – это увлечение компьютерными играми. Это самый большой грех и минус, который у них есть. Никто не пьет, не курит. Все заточены на карьеру.
"Спорт-Экспресс"
- Когда люди говорят: "Другим будет наука", хочется спросить – кому другим? Братьям Березуцким, Акинфееву, Игнашевичу, Головину, Чалову? Не будет, - считает Слуцкий.
- Молодняку.
– Молодняк сегодня в 100 раз профессиональнее, чем предыдущие поколения. В 100 раз! Максимальная проблема молодого футболиста сегодня – это увлечение компьютерными играми. Это самый большой грех и минус, который у них есть. Никто не пьет, не курит. Все заточены на карьеру.
"Спорт-Экспресс"
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