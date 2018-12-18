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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Алексей Еременко: переход Романа в "Спартак" не был ошибкой
Алексей Еременко, отец полузащитника "Спартака" Романа Еременко, комментируя решение совета директоров клуба, где принято решение не продлевать соглашение с его сыном, заявил, что не считает переход 31-летнего хавбека в столичную команду ошибкой.
– Удивлены, что совет директоров "Спартака" принял решение не продлевать соглашение с вашим сыном?
– Об этом решении я только что узнал от вас. Поэтому мне трудно сказать что-либо. Не готов давать оценок. Это решение клуба. Если оно принято – то принято. Жизнь продолжается, значит, будем жить дальше.
– Переход в "Спартак" – ошибка?
– Нет, я не считаю этот переход ошибкой, а получилось – как получилось. Идем дальше. Если ничего изменить нельзя, то какой смысл это все рассусоливать? Все, поехали дальше! Плакаться – не выход. У Романа остается семья, дети, они поддержат. Завтра наступит новый день, и это все оставляем и идем вперед.
– Сам Роман всем доволен был в "Спартаке" и были ли предпосылки к такому решению совдира?
– Вопрос к самому Роману. Если захочет – сам расскажет.
"Спорт-Экспресс"
– Удивлены, что совет директоров "Спартака" принял решение не продлевать соглашение с вашим сыном?
– Об этом решении я только что узнал от вас. Поэтому мне трудно сказать что-либо. Не готов давать оценок. Это решение клуба. Если оно принято – то принято. Жизнь продолжается, значит, будем жить дальше.
– Переход в "Спартак" – ошибка?
– Нет, я не считаю этот переход ошибкой, а получилось – как получилось. Идем дальше. Если ничего изменить нельзя, то какой смысл это все рассусоливать? Все, поехали дальше! Плакаться – не выход. У Романа остается семья, дети, они поддержат. Завтра наступит новый день, и это все оставляем и идем вперед.
– Сам Роман всем доволен был в "Спартаке" и были ли предпосылки к такому решению совдира?
– Вопрос к самому Роману. Если захочет – сам расскажет.
"Спорт-Экспресс"
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