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Алексей Еременко: переход Романа в "Спартак" не был ошибкой

Алексей Еременко, отец полузащитника "Спартака" Романа Еременко, комментируя решение совета директоров клуба, где принято решение не продлевать соглашение с его сыном, заявил, что не считает переход 31-летнего хавбека в столичную команду ошибкой.

– Удивлены, что совет директоров "Спартака" принял решение не продлевать соглашение с вашим сыном?

– Об этом решении я только что узнал от вас. Поэтому мне трудно сказать что-либо. Не готов давать оценок. Это решение клуба. Если оно принято – то принято. Жизнь продолжается, значит, будем жить дальше.

– Переход в "Спартак" – ошибка?

– Нет, я не считаю этот переход ошибкой, а получилось – как получилось. Идем дальше. Если ничего изменить нельзя, то какой смысл это все рассусоливать? Все, поехали дальше! Плакаться – не выход. У Романа остается семья, дети, они поддержат. Завтра наступит новый день, и это все оставляем и идем вперед.

– Сам Роман всем доволен был в "Спартаке" и были ли предпосылки к такому решению совдира?

– Вопрос к самому Роману. Если захочет – сам расскажет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 20:18
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#5  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 21:41)
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Ничего против Ромы, но возраст у каждого по-разному сказывается. Полезли залежалые болячки. Играть сможет от случая к случаю. К тому же, легионер. У нас и без того один штатный пациент лазарета в наличии.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#4  GS  Москва (Сегодня, 21:38)
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tiki,
Если б попал в команду на ходу, м.б. и заиграл бы, постепенно втягиваясь. А самому тянуть команду с развалившейся игрой после 2 лет перерыва в 31, маловероятно.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 21:34)
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хех, по делом иуде
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 21:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Человек два года не играл, прицел сбился. Мастерство никуда не делось. Надо дать Роме время немного, а наши тупорылые руководители хотят все и сразу, чтобы игрок всех рвал прямо сейчас. Уйдет куда-нибудь в Краснодар или Ростов , там и заиграет, как умеет.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 20:32)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
вот в целом на поле находился там, где и должен быть
но вот удары его....раньше были радиоуправляемые пасы через все поле, а тут метров с 20 начал в облака бить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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