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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Тихий - об интересе "Зенита": мне хотелось бы выступать в РПЛ, но пока нет конкретики
Защитник "Томи" Дмитрий Тихий прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован "Зенит".
"Конечно, мне хотелось бы выступать в РПЛ. Но пока конкретики нет никакой. Не хочу бежать впереди паровоза и что-то загадывать. Вернулся из отпуска, приступил к тренировкам - готовлюсь в Москве по индивидуальной программе.
Да, я уведомил клуб, что собираюсь подавать в Палату по разрешениям споров, но на данный момент я футболист томской командой. И готовлюсь к тому, чтобы начать с ней сборы 12 января.
Слышал ли, что у "Томи" нет средств оплатить игрокам авиабилеты? От ребят - да. В любом случае, все прояснится после Нового года", - цитирует Тихого "Матч ТВ".
"Конечно, мне хотелось бы выступать в РПЛ. Но пока конкретики нет никакой. Не хочу бежать впереди паровоза и что-то загадывать. Вернулся из отпуска, приступил к тренировкам - готовлюсь в Москве по индивидуальной программе.
Да, я уведомил клуб, что собираюсь подавать в Палату по разрешениям споров, но на данный момент я футболист томской командой. И готовлюсь к тому, чтобы начать с ней сборы 12 января.
Слышал ли, что у "Томи" нет средств оплатить игрокам авиабилеты? От ребят - да. В любом случае, все прояснится после Нового года", - цитирует Тихого "Матч ТВ".
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