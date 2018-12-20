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Дмитрий Тихий - об интересе "Зенита": мне хотелось бы выступать в РПЛ, но пока нет конкретики

Защитник "Томи" Дмитрий Тихий прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован "Зенит".

"Конечно, мне хотелось бы выступать в РПЛ. Но пока конкретики нет никакой. Не хочу бежать впереди паровоза и что-то загадывать. Вернулся из отпуска, приступил к тренировкам - готовлюсь в Москве по индивидуальной программе.

Да, я уведомил клуб, что собираюсь подавать в Палату по разрешениям споров, но на данный момент я футболист томской командой. И готовлюсь к тому, чтобы начать с ней сборы 12 января.

Слышал ли, что у "Томи" нет средств оплатить игрокам авиабилеты? От ребят - да. В любом случае, все прояснится после Нового года", - цитирует Тихого "Матч ТВ".
Теги: Тихий Зенит РПЛ Томь
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