Космонавт из Самары в атрибутике любимого клуба на МКС (фото)

Олег Кононенко сфотографировался футболке "Крыльев" на борту МКСhttps://t.co/PF11b3W9lY — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) December 21, 2018

Командир МКС Герой России, Летчик-космонавт РФ Олег Дмитриевич Кононенко, который уже много лет болеет за "Крылья Советов", сделал фотографии с атрибутикой родного клуба.Вместе с фотографиями Олег Кононенко передал болельщикам "Крыльев" новогоднее поздравление, которое скоро будет опубликовано на официально сайте самарской команды.