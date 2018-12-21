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Космонавт из Самары в атрибутике любимого клуба на МКС (фото)

Командир МКС Герой России, Летчик-космонавт РФ Олег Дмитриевич Кононенко, который уже много лет болеет за "Крылья Советов", сделал фотографии с атрибутикой родного клуба.



Вместе с фотографиями Олег Кононенко передал болельщикам "Крыльев" новогоднее поздравление, которое скоро будет опубликовано на официально сайте самарской команды.
Сегодня, 13:55
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#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 14:03)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Молодец)


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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