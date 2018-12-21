Новости партнеров

Член ОНК призвал родных Кокорина и Мамаева заранее позаботиться об их новогоднем столе в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, как футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО "Бутырка", могут встретиться Новый год.

"Кокорин и Мамаев содержатся в тех же условиях и камерах. В эмоциональном плане Павел очень переживал, и это было видно. Говорил о том, что незаконно продлевать им срок содержания под стражей.

Готовятся ли встречать Новый год? Как и у всех обвиняемых, у них есть такая возможность, все будет зависеть от их настроения и желания. Руководством СИЗО обычно представляется возможность перенести время отбоя на более позднее, для того чтобы граждане могли посмотреть поздравления президента и как-то символически встретить Новый год, но ненадолго, конечно.

Меню не меняется, обычно в Новый год приходит больше посылок - стараются передать какие-то сладости. Футболисты смогут накрыть импровизированный стол, также заказав продукты в интернет-магазине. Их родственникам нужно будет заранее озаботиться вопросом передач, так как во время праздников обычно наблюдается ажиотаж по этому поводу.

Деньги на счету у всех есть, и передачи поступали им регулярно.

Есть ли какие-то жалобы? В последнее мое посещение я жалоб на предмет здоровья не слышал. Павел Мамаев обратил внимание на то, что до его супруги не доходят письма. Он сказал, что по этому поводу нужно провести проверку. В журнал проверяющих написали соответствующее замечание, об этом в рапорте было доложено руководству, и оно будет разбираться", - цитирует Мельникова "Спорт24".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.