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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Член ОНК призвал родных Кокорина и Мамаева заранее позаботиться об их новогоднем столе в СИЗО
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, как футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО "Бутырка", могут встретиться Новый год.
"Кокорин и Мамаев содержатся в тех же условиях и камерах. В эмоциональном плане Павел очень переживал, и это было видно. Говорил о том, что незаконно продлевать им срок содержания под стражей.
Готовятся ли встречать Новый год? Как и у всех обвиняемых, у них есть такая возможность, все будет зависеть от их настроения и желания. Руководством СИЗО обычно представляется возможность перенести время отбоя на более позднее, для того чтобы граждане могли посмотреть поздравления президента и как-то символически встретить Новый год, но ненадолго, конечно.
Меню не меняется, обычно в Новый год приходит больше посылок - стараются передать какие-то сладости. Футболисты смогут накрыть импровизированный стол, также заказав продукты в интернет-магазине. Их родственникам нужно будет заранее озаботиться вопросом передач, так как во время праздников обычно наблюдается ажиотаж по этому поводу.
Деньги на счету у всех есть, и передачи поступали им регулярно.
Есть ли какие-то жалобы? В последнее мое посещение я жалоб на предмет здоровья не слышал. Павел Мамаев обратил внимание на то, что до его супруги не доходят письма. Он сказал, что по этому поводу нужно провести проверку. В журнал проверяющих написали соответствующее замечание, об этом в рапорте было доложено руководству, и оно будет разбираться", - цитирует Мельникова "Спорт24".
"Кокорин и Мамаев содержатся в тех же условиях и камерах. В эмоциональном плане Павел очень переживал, и это было видно. Говорил о том, что незаконно продлевать им срок содержания под стражей.
Готовятся ли встречать Новый год? Как и у всех обвиняемых, у них есть такая возможность, все будет зависеть от их настроения и желания. Руководством СИЗО обычно представляется возможность перенести время отбоя на более позднее, для того чтобы граждане могли посмотреть поздравления президента и как-то символически встретить Новый год, но ненадолго, конечно.
Меню не меняется, обычно в Новый год приходит больше посылок - стараются передать какие-то сладости. Футболисты смогут накрыть импровизированный стол, также заказав продукты в интернет-магазине. Их родственникам нужно будет заранее озаботиться вопросом передач, так как во время праздников обычно наблюдается ажиотаж по этому поводу.
Деньги на счету у всех есть, и передачи поступали им регулярно.
Есть ли какие-то жалобы? В последнее мое посещение я жалоб на предмет здоровья не слышал. Павел Мамаев обратил внимание на то, что до его супруги не доходят письма. Он сказал, что по этому поводу нужно провести проверку. В журнал проверяющих написали соответствующее замечание, об этом в рапорте было доложено руководству, и оно будет разбираться", - цитирует Мельникова "Спорт24".
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