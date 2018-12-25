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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Урал" расторгнул контракт с Евсеевым
Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев покинул клуб.
Футболист присоединился к клубу летом 2017 года, перейдя из команды "Зенит-2". На счету Евсеева четыре забитых мяча в 25 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и один гол в одном матче в Олимп — Кубке России.
"Мы благодарим Алексея за яркую игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!" — говорится в сообщении.
ФК "Урал"
Футболист присоединился к клубу летом 2017 года, перейдя из команды "Зенит-2". На счету Евсеева четыре забитых мяча в 25 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и один гол в одном матче в Олимп — Кубке России.
"Мы благодарим Алексея за яркую игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!" — говорится в сообщении.
ФК "Урал"
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