"Урал" расторгнул контракт с Евсеевым

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев покинул клуб.Футболист присоединился к клубу летом 2017 года, перейдя из команды "Зенит-2". На счету Евсеева четыре забитых мяча в 25 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и один гол в одном матче в Олимп — Кубке России."Мы благодарим Алексея за яркую игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!" — говорится в сообщении.