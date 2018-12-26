Адвокат Дарьи Глушаковой заявил об отводе судьи по делу о разделе имущества

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, рассказал о том, что заявил об отводе судьи Натальи Самороковской, ведущей процесс о разделе имущества между супругами.Жорин заметил, что это связано с отклонением нескольких ходатайств, связанных с проверкой банковских счетов, с которых, по мнению стороны Дарьи, Глушаков втайне от супруги вывел деньги."У нас в Никулинском суде рассматриваются два разных судебных дела. Первый – по определению места жительства детей, расторжению брака и алиментам. Там с точки зрения закона все нормально, соблюдаются права и интересы обеих сторон. Второй процесс – раздел имущества, его ведет судья Наталья Самороковская. Сегодня по этому процессу прошло первое заседание по существу, после которого мы решили заявить об отводе судьи. До сегодняшнего дня мы встречались с судьей только однажды, на беседе, еще тогда я заметил, что Самороковская странно ведет этот процесс.Это происходило в кабинете судьи, мы ходатайствовали по поводу вывода Денисом Глушаковым средств с общего счета. У нас была информация об этом, но требовались доказательства, нельзя же просто встать и сказать, что Глушаков вывел деньги. Поскольку информация по счетам – это банковская тайна, банк отвечает только по запросу суда. Вчера пришли доказательства, подтверждающие, что Глушаков по крайней мере со счета в банке "Открытие" вывел 170 миллионов рублей, это уже есть в материалах дела. Мы уточнили исковое заявление на эту сумму и просили суд принять его. Здесь судья отреагировала более чем странно. Она сказала: "Что? 170 миллионов? Откуда у футболиста такие деньги?". Мы указали на то, что пришла выписка из банка, свидетельствующая об этом, на что судья ответила: "Раз он эти деньги перевел, значит, их уже нет". Я сказал, что, раз их нет, то на эту сумму следует отойти от принципов равенства на основании статьи 39 Семейного кодекса РФ. Судья заявила: "Может, он потратил эти деньги на нужды семьи".Мы попросили принять уточняющий иск для дальнейших разбирательств, но судья отказала нам в этом.Есть и второй момент: у нас есть информация, что один из объектов недвижимости Глушаков переписал на мать. Попросили суд сделать запрос в Росреестр, в чем суд нам отказал. Попросили сделать запрос в банк, где, по нашей информации, находятся остальные средства Глушаковых, но и здесь получили отказ. Стали происходить какие-то чудесные, волшебные вещи. В связи со всеми вышеуказанными обстоятельствами, мы решили заявить об отводе судьи Самороковской", – сказал Жорин.