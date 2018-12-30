"Крылья Советов" подтвердили, что в клуб перейдет Роман Шишкин

Начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Геннадий Голубин подтвердил информацию о том, что в клуб вернется защитник Роман Шишкин.– Не стану лукавить – нам очень нравится этот игрок и он бы подошел игровой модели "Крыльев". Но Бикфалви – действующий игрок "Урала" и у него достаточно высокая опция выкупа в контракте. Хотя, конечно, игрок такого уровня не помешал бы не только нам, но и многим командам РПЛ.– Роман Шишкин – игрок достаточно универсальный, готовый закрыть сразу несколько позиций на поле. Он играл как флангового защитника, так и центрального. Также выходил в опорной зоне. Если мы приглашаем его, значит очень на него рассчитываем.– Ибрагим – действующий игрок "Рубина", на него там рассчитывают. Мы представляем его игровые способности и качества, знаем, что в Самаре болельщики очень тепло к нему относятся. Но рассуждать нет смысла, ведь у него контракт с другим клубом.– Клуб на это рассчитывает, приглашая тех или иных игроков. Конечно, всегда есть риск, что кто-то может не заиграть. Но мы берем игроков под конкретные задачи на поле, которые ставит тренер.