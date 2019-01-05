Новости партнеров

Источник: "Краснодар" отказался отпускать Кристиана Куэву в аренду в "Индепендьенте"

"Краснодар" не намерен расставаться с полузащитником Кристианом Куэвой этой зимой.

В 27-летнем полузащитнике был заинтересован "Индепендьенте". Сам перуанец также хочет вернуться в Южную Америку, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул.

Однако руководство "Краснодара" не хочет отпускать футболиста в аренду.

Куэва перебрался в российский чемпионат минувшим летом после ЧМ-2018, подписав контракт с "Краснодаром" на четыре года.
Теги: Куэва Краснодар
Сегодня, 12:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Nahtigal  Самара (Сегодня, 14:15)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Подписал контракт на 4 года, а всего через пол года запросился домой. Либо пусть контракт отрабатывает, либо пусть Галалицкому хорошее предложение делают, он торгаш, у него все продаются.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 12:52)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Сам перуанец также хочет вернуться в Южную Америку


Ну раз не отпустили, значит теперь будет играть ещё лучше чем до этого, как и Паредес.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.