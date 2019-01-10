Новости партнеров

ЦСКА прибыл на первый сбор в Испании

ЦСКА прибыл на первый сбор во время зимнего перерыва, сообщает официальный твиттер клуба.

Он пройдет в Кампоаморе (Испания).

"Мы на месте! Скоро первая тренировка", - говорится в сообщении.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  vitalii  moldova (Сегодня, 19:37)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
удачи!!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
#1  Волжанин   (Сегодня, 19:15)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Первый полноценный сбор с этими игроками проведет Ганчаренко?
Удачи и без травм!
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.