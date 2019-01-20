Леонид Трахтенберг в день рождения показал команде финт Зидана (видео)

Улёт! Трахтенберг в день рождения показал команде финт Зидана pic.twitter.com/hq8yrmln1f — СЭ Спартак (@spartak_se) January 20, 2019

Глава пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг празднует 71-й день рождения.Команда перед тренировкой подарила ему мяч, которым Леонид Федорович показал "финт Зидана", а потом произнес короткую речь и прочитал стихотворение.- Я проснулся сегодня в Дохе - и далеко не на последнем вздохе.- Спасибо, что проснулся, - сказал Георгий Джикия.