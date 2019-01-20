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Леонид Трахтенберг в день рождения показал команде финт Зидана (видео)

Глава пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг празднует 71-й день рождения.

Команда перед тренировкой подарила ему мяч, которым Леонид Федорович показал "финт Зидана", а потом произнес короткую речь и прочитал стихотворение.

- Я проснулся сегодня в Дохе - и далеко не на последнем вздохе.

- Спасибо, что проснулся, - сказал Георгий Джикия.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 13:06
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#2  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:59)
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Болеет за:
«Зенит»
Трахтенберг в день рождения показал команде финт Зидана

В переводе на иврит или идиш. Впрочем, какая на ... разница. Омерзительно.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надоели уже этим "финтом Зидана". Пеле исполнял этот финт, когда Зидан ещё не был и в проекте. Финт назывался "Вертушка".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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