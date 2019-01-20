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Селихов и Зе Луиш пропустили тренировку "Спартака"

"Спартак" на сборе в Катаре сегодня провел утреннюю тренировку, в которой не принимал участие вратарь Александр Селихов из-за простуды.

Нападающий Зе Луиш также отсутствовал в общей группе и работал по индивидуальному плану в тренажерном зале.

Тренировку из-за растяжения мышц бедра пропустил Леонид Миронов, занимавшийся с физиотерапевтом.

ФК "Спартак"
Теги: Селихов Зе Луиш Спартак
Сегодня, 13:32
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#8  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Пивовед
в- третьих, Селихов мог приехать уже простуженным.

в-четвёртых, на Селихова положил глаз Анжи, которому он не смог отказать.


в-пятых, клал ли Анжи на Селихова глаз ?- неизвестно, но вот то, что Селихов клал болтЪ на Зенит -вот это точно.

Тыц.

ТЫЦ.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 15:36)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
в- третьих, Селихов мог приехать уже простуженным.

в-четвёртых, на Селихова положил глаз Анжи, которому он не смог отказать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Волжанин   (Сегодня, 14:29)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Селихов после Ливерпуля очко никак не может заштопать.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#5  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:50)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Женёка
в Катаре сегодня провел утреннюю тренировку, в которой не принимал участие вратарь Александр Селихов из-за простуды

Ну просто п*здец...


зря ты так. smile

во первых, перелёт из промозглой Москвы в жаркую Доху- это не в Рязань съездить.
приколы акклиматизации.
куча народу покупает путёвки из Тюмени в Тайланд или Вьетнам, напрмер,- и валяется там в акуе по гостиничным номерам без сил в соплях и ознобе пол-отпуска.

во-вторых, Селихов мог уже там в Катаре бахнуть баночку ледяной Колы- и заработать, например, ангину.
про ангину зимой слышали все, а про ангину летом слышал чего ?

а в- третьих, Селихов мог приехать уже простуженным. В России- зима..

wink


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:48)
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Уже привычная новость со сборов Спама- "....пропустил тренировку, ...... покинули тренировку". Походу пиджачку объяснили, что тренировки для тех, кто играть не умеет)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 13:46)
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Цитата: Женёка
в Катаре сегодня провел утреннюю тренировку, в которой не принимал участие вратарь Александр Селихов из-за простуды

Ну просто п*здец...

дык от кондея легко простудица, не знакомо?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 13:40)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
в Катаре сегодня провел утреннюю тренировку, в которой не принимал участие вратарь Александр Селихов из-за простуды

Ну просто п*здец...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 13:34)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
У Зе Лупиша опять животик заболел?Все правильно.Норму на год выполнил,теперь как обычно полгода будет лечить все подряд)


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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