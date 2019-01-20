Селихов и Зе Луиш пропустили тренировку "Спартака"

"Спартак" на сборе в Катаре сегодня провел утреннюю тренировку, в которой не принимал участие вратарь Александр Селихов из-за простуды.Нападающий Зе Луиш также отсутствовал в общей группе и работал по индивидуальному плану в тренажерном зале.Тренировку из-за растяжения мышц бедра пропустил Леонид Миронов, занимавшийся с физиотерапевтом.