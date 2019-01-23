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Гурам Аджоев: в этом сезоне "Арсенал" заработал в 5 раз больше, чем при прошлом руководстве

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о финансах тульского "Арсенала".

"Одна из основных задач менеджмента футбольного клуба помимо спортивного результата — зарабатывать деньги. В этом сезоне мы уже заработали более 200 млн рублей — это хороший показатель. И сезон ещё продолжается. Когда мы пришли, клуб зарабатывал примерно 40 млн, а теперь в пять раз больше.

За счёт чего получается зарабатывать? Продажа Чаушича в "Црвену Звезду", например, принесла почти миллион евро. "Спартак" и вовсе заплатил нам за переход главного тренера. Часто такое бывало в истории чемпионатов России? По-моему, в первый раз.

Другая составляющая — ТВ-права и болельщики. Прежде всего мы рассматриваем болельщиков как нашего 12-го игрока — они заполняют трибуны, создают атмосферу на стадионе. Регулярно приходит 10-12 тысяч, есть положительная динамика. Продажа атрибутики пока не приносит больших денег, но есть потенциал для роста. Хотя понятно, что в России на данный момент невозможно полностью окупать затраты футбольного клуба. Даже во всём мире это удаётся единицам.

Реконструкцию стадиона в ближайшие годы не планируем, но на его территории строится второе поле с искусственным покрытием. Оно предназначено для игр молодёжной команды и будет вмещать 1,5 тысячи зрителей. К тому же мы взяли под своё крыло академию: было четыре возраста, а теперь будет восемь. Это тоже деньги — тратим на это более 30 млн рублей. Ещё два — на ветеранов", — сказал Аджоев.

"Чемпионат"
Теги: Арсенал Тула Аджоев Кононов
Сегодня, 15:19
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#2  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 15:31)
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Болеет за:
«Кубань»
Разовый доход на трансферах - не показатель стабильного заработка, но показатель красивых цифирей, которыми и пользуется Аджоев.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 15:22)
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online

Сколько же Аджоев себе любимому отстегнул! Скоро Арсенал будет банкротом как он в свое время сделал Динамо! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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