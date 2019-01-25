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Источник: Ракицкий покинул расположение "Шахтера"

По информации Footboom, защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий покинул расположение горняков для завершения своего перехода в "Зенит".

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубым" удалось значительно снизить сумму трансфера – с 14 млн евро до 10 млн. Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.
Теги: Шахтер Зенит
Сегодня, 11:39
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#1  томас   (Сегодня, 11:49)
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Он уже идет по коридору?


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
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