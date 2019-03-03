РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
полная таблица

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

Локомотив (Россия)

Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург

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"Ростов" – "Локомотив": стартовые составы команд

"Ростов" и "Локомотив" объявили стартовые составы на матч в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" в Катаре.

"Ростов": Абаев – Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Новосельцев – Гацкан, Зуев, Салетрос, Щадин – Шомуродов, Кьяртанссон.

"Локомотив": Гильерме – Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев – Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк – Фарфан, Смолов.
Теги: Ростов Локомотив
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