"Ростов" – "Локомотив": стартовые составы команд

"Ростов" и "Локомотив" объявили стартовые составы на матч в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" в Катаре.Абаев – Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Новосельцев – Гацкан, Зуев, Салетрос, Щадин – Шомуродов, Кьяртанссон.: Гильерме – Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев – Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк – Фарфан, Смолов.