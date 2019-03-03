"Ростов" – "Локомотив": стартовые составы команд

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
Ростов (Россия)
|Енисей
|03.03.19
|Ростов
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
Локомотив (Россия)
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
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"Ростов": Абаев – Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Новосельцев – Гацкан, Зуев, Салетрос, Щадин – Шомуродов, Кьяртанссон.
"Локомотив": Гильерме – Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев – Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк – Фарфан, Смолов.
"Ростов": Абаев – Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Новосельцев – Гацкан, Зуев, Салетрос, Щадин – Шомуродов, Кьяртанссон.
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