РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
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Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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Юрий Васильков: ситуация с коленом у Кокорина патовая

Бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков сказал, что не видит выхода из ситуации с больным коленом Александра Кокорина.

Форвард "Зенита" находится в СИЗО до 8 февраля по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова сообщила, что Кокорина постояно беспокоит ноющая боль в колене.

"Думаю, что ситуация патовая. Кокорин находится в СИЗО, ему нужна реабилитация. Выхода здесь не вижу, но критичности тоже нет. Ему нужно доработать коленный сустав, реабилитолог должен дать ему упражнения и написать программу, чтобы Александр не занимался ерундой, а подкачивал ногу", - цитирует Василькова "РИА Новости".
Теги: Васильков Спартак Кокорин Зенит
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