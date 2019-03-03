Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Антон Миранчук: откуда люди взяли, что Тарасов плохо влияет на нас с братом?

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о дружбе с хавбеком "железнодорожников" Дмитрием Тарасовым.

"Вред дружбы с Тарасовым? Такой бред вообще! Полнейший! У нас общие интересы, мы бываем у него в гостях: играем в футбол, плаваем в бассейне. Просто всегда вместе. Если с человеком приятно общаться, если это общение дает позитивные эмоции, почему нет?

Были моменты, когда он на правах старшего давал советы, что лучше сделать, а что - нет. Не знаю, откуда люди взяли, что он влияет на меня и брата плохо. Его прошлое осталось в прошлом. Откуда берется негативная часть, понятия не имею", - цитирует Миранчука "Чемпионат.сом".
Теги: Тарасов Миранчук Ан. Локомотив
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