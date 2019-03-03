"Вильярреал" вернул тренера, уволенного в декабре. Его сменщик смог обыграть только "Спартак"

Главным тренером испанского "Вильярреала" вновь стал Хавьер Кальеха. Клуб уволил его в декабре прошлого года.Преемник Кальехи Луис Гарсия за полтора месяца выиграл лишь один матч - у московского "Спартака" в Лиге Европы.40-летний Кальеха провел всю тренерскую карьеру в "Вильярреале", потренировав детскую и молодежную команды. Основной состав он возглавил в 2017 году. Под его руководством команда провела 65 матчей, в которых одержала 25 побед и забила 100 голов.