Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

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2 Краснодар 17 33
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6 Рубин 17 25
...
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Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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"Вильярреал" вернул тренера, уволенного в декабре. Его сменщик смог обыграть только "Спартак"

Главным тренером испанского "Вильярреала" вновь стал Хавьер Кальеха. Клуб уволил его в декабре прошлого года.

Преемник Кальехи Луис Гарсия за полтора месяца выиграл лишь один матч - у московского "Спартака" в Лиге Европы.

40-летний Кальеха провел всю тренерскую карьеру в "Вильярреале", потренировав детскую и молодежную команды. Основной состав он возглавил в 2017 году. Под его руководством команда провела 65 матчей, в которых одержала 25 побед и забила 100 голов.

Sport24.ru
Теги: Спартак Вельярреал Ла Лига
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