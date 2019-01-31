РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
...
20 Зенит-2 24 8
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Артем Вяткин отправился на сбор с "Томью"

С "Томью" на сбор в Турции отправился защитник Артем Вяткин, правами которого принадлежат "Зениту", сообщает "Матч ТВ".

2018 год 22-летний игрок провел на правах аренды в "Лахти", сыграв в чемпионате Финляндии 28 матчей и забив два мяча. До этого Вяткин на аналогичных условиях выступал в хорватском "Новиграде".
Теги: Зенит Томь
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