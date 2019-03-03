Игра Кубка России "Ростов" – "Краснодар" состоится 24 февраля

РФС утвердил дату и время начала ответного матча четвертьфинала Олимп Кубка России между "Ростовом" и "Краснодаром".Игра пройдет в воскресенье, 24 февраля, на стадионе "Ростов-Арена", начало матча – в 19:00 по московскому времени.Напомним, первый матч в Краснодаре завершился вничью 2:2.