РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

Краснодар (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Краснодар1 - 109.12.18Уфа

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Игра Кубка России "Ростов" – "Краснодар" состоится 24 февраля

РФС утвердил дату и время начала ответного матча четвертьфинала Олимп Кубка России между "Ростовом" и "Краснодаром".

Игра пройдет в воскресенье, 24 февраля, на стадионе "Ростов-Арена", начало матча – в 19:00 по московскому времени.

Напомним, первый матч в Краснодаре завершился вничью 2:2.

РПЛ
Теги: Ростов Краснодар
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