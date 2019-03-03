Енисей (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		10.03.19Енисей
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Енисей1 - 101.12.18Ахмат

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Арсен Хубулов перешел в "Енисей". Красноярцы представили игрока фрагментом из фильма "Железный человек"

Полузащитник Арсен Хубулов продолжит карьеру в "Енисее".

Первую часть сезона футболист провел в турецком клубе "Эрзурумспор", однако за полгода он сыграл там всего 98 минут из-за чего зимой расторг контракт.



Хубулов известен по выступлениям за "Автодор", "Аланию", "Кубань" и "Анжи".
Теги: Енисей Хубулов
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