Арсен Хубулов перешел в "Енисей". Красноярцы представили игрока фрагментом из фильма "Железный человек"

Арсен Хубулов стал игроком "Енисея". 28-летний полузащитник расторг контракт с турецким "Эрзурумспором" и подписал соглашение с красноярским клубом.



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/bY4jDVybzp — ФК «Енисей» (@FCEnisey) February 4, 2019

Полузащитник Арсен Хубулов продолжит карьеру в "Енисее".Первую часть сезона футболист провел в турецком клубе "Эрзурумспор", однако за полгода он сыграл там всего 98 минут из-за чего зимой расторг контракт.Хубулов известен по выступлениям за "Автодор", "Аланию", "Кубань" и "Анжи".