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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Аркадий Дворкович: ЦСКА первым использовал ошибку соперника, поэтому все логично

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 22-го тура РПЛ "Спартак" – ЦСКА (0:2) назвал победу армейцев заслуженной.

– Как вам матч?

– В первом тайме было интересно, во втором – не очень. Футбол состоит из ошибок. В первом тайме "Спартак" должен был забивать, тогда я думаю, была бы ничья. "Спартак" не забил, во втором тайме произошла ошибка и все.

– Считаете, гости победили незаслуженно?

– Почему? Заслуженная. Они использовали ошибку и выиграли. Молодцы.

– Как считаете, почему ЦСКА преобразился после первого тайма, который полностью провалил?

– Я бы не сказал, что они преобразились. Просто забили мяч. Если бы не гол, то игра была бы равная.

– То есть матч подтвердил, что Гончаренко сильнее Кононова?

– Нет. Не подтвердил. Скажу банально, но футбол состоит из ошибок. Кто-то их допускает, кто-то нет. В данном случае армейцы первыми использовали ошибку соперника, а "Спартак" в перовом тайме не использовал. Так что все логично.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дворкович ЦСКА Спартак
Сегодня, 22:27
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