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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Избитый болельщик "Спартака" не будет жаловаться в полицию

Болельщик "Спартака" по имени Илья, который в субботу бы избит на трибуне "Открытие Арены" во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, сказал, что не намерен жаловаться на обидчиков в полицию.

Игра состоялась в субботу и завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Конфликт произошел из-за того, что Илья демонстрировал на секторе шарф с оскорблениями капитана красно-белых Дениса Глушакова.

"Я не из тех, кто в полицию побежит жаловаться. Это не потому, что я был не прав, просто я не из тех людей. Я думаю, что зачинщики драки сами выйдут на связь. Я почему начал отписываться и рассказывать об этом: меня задела клевета обо мне – якобы я кому-то что-то сказал, якобы я был пьяный. На матче с "Зенитом" я поднимал шарф, но не заряжал ничего. В данной ситуации было то же самое. Это мое мнение, мой протест.

Кроме того, мой характер и моя работа не позволяют мне ни первым лезть в драку, ни идти потом жаловаться в полицию", - цитирует Илью "СЭ".

Свою фамилию болельщик называть не стал. При этом сообщил, что ему 28 лет.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 17:06
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