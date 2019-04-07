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Избитый болельщик "Спартака" не будет жаловаться в полицию
Болельщик "Спартака" по имени Илья, который в субботу бы избит на трибуне "Открытие Арены" во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, сказал, что не намерен жаловаться на обидчиков в полицию.
Игра состоялась в субботу и завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Конфликт произошел из-за того, что Илья демонстрировал на секторе шарф с оскорблениями капитана красно-белых Дениса Глушакова.
"Я не из тех, кто в полицию побежит жаловаться. Это не потому, что я был не прав, просто я не из тех людей. Я думаю, что зачинщики драки сами выйдут на связь. Я почему начал отписываться и рассказывать об этом: меня задела клевета обо мне – якобы я кому-то что-то сказал, якобы я был пьяный. На матче с "Зенитом" я поднимал шарф, но не заряжал ничего. В данной ситуации было то же самое. Это мое мнение, мой протест.
Кроме того, мой характер и моя работа не позволяют мне ни первым лезть в драку, ни идти потом жаловаться в полицию", - цитирует Илью "СЭ".
Свою фамилию болельщик называть не стал. При этом сообщил, что ему 28 лет.
Игра состоялась в субботу и завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Конфликт произошел из-за того, что Илья демонстрировал на секторе шарф с оскорблениями капитана красно-белых Дениса Глушакова.
"Я не из тех, кто в полицию побежит жаловаться. Это не потому, что я был не прав, просто я не из тех людей. Я думаю, что зачинщики драки сами выйдут на связь. Я почему начал отписываться и рассказывать об этом: меня задела клевета обо мне – якобы я кому-то что-то сказал, якобы я был пьяный. На матче с "Зенитом" я поднимал шарф, но не заряжал ничего. В данной ситуации было то же самое. Это мое мнение, мой протест.
Кроме того, мой характер и моя работа не позволяют мне ни первым лезть в драку, ни идти потом жаловаться в полицию", - цитирует Илью "СЭ".
Свою фамилию болельщик называть не стал. При этом сообщил, что ему 28 лет.
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