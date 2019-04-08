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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Кристиан Нобоа: сразу же предостерег Барриоса есть снег

Хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о дружбе с хавбеком Вильмаром Барриосом.

– Как вы помогаете Вильмару Барриосу осваиваться в Петербурге?

– Он из Колумбии, я из Эквадора – это почти одно и то же. Барриос знает, что со мной можно разговаривать на любые темы, обращаться по всем вопросам – я всегда помогу.

– С какой самой забавной просьбой обращался к вам Барриос?

– Да он каждый раз меня веселит! Часто спрашивал, когда наконец растает снег: "Нет, мне он нравится, но все-таки, когда его не будет?". Когда я в феврале сказал, что ждать еще полтора месяца, Барриос не поверил: "Да ладно!".

– У вас была своя история, связанная со снегом – съели горсть в Казани и заболели. Рассказывали об этом инциденте Барриосу?

– Сразу же предупредил его: "Ни в коем случае не пробуй снег!" – сказал Нобоа.

Р-Спорт
Теги: Зенит Барриос Нобоа
Сегодня, 11:02
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2
(1)
#2  Irbis   (Сегодня, 11:40)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Хорош Барриос все выжигает..емуу б пас поправить б цены б не было
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:38)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
особенно желтый снег))
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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