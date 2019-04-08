Кристиан Нобоа: сразу же предостерег Барриоса есть снег

Хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о дружбе с хавбеком Вильмаром Барриосом.– Он из Колумбии, я из Эквадора – это почти одно и то же. Барриос знает, что со мной можно разговаривать на любые темы, обращаться по всем вопросам – я всегда помогу.– Да он каждый раз меня веселит! Часто спрашивал, когда наконец растает снег: "Нет, мне он нравится, но все-таки, когда его не будет?". Когда я в феврале сказал, что ждать еще полтора месяца, Барриос не поверил: "Да ладно!".– Сразу же предупредил его: "Ни в коем случае не пробуй снег!" – сказал Нобоа.