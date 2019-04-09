Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Павел Мамаев: к Паку отношения не имею, я не участвовал в этом эпизоде

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в суде частично признал обвинения следствия по уголовному делу.

"Всё понятно. Предварительный сговор не признаю, из 61 свидетеля нет ни одного доказывающего этого. Следствие само говорит про неустановленное время и неустановленное место, какой сговор. Побои Соловчуку признаю, но не из хулиганских побуждений. К Паку отношения не имею, я не участвовал в этом эпизоде. По Гайсину не признаю побои, с учетом очных ставок у него другие повреждения по экспертизе, отличающиеся от судебных", — передаёт слова Мамаева "Чемпионат".
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 14:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Босх  Россия (Сегодня, 15:21)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Шапира подковал Пашечку.
Вообще в мае отпустят его.
И сразу можно в "Ростов" подписацца ему...
болельщики уже ждут Пашечку!
А высокоморальный Галицкий пусть морковку жует магнитовскую.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#1  ffora  russia (Сегодня, 14:57)
  • -4
  •  (4)

сказал и два раза в подряд перднул - это очень важно для общественности
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама