Россия РПЛ 2018/19
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Капитана женской сборной России дисквалифицировали за драку во время матча (видео)
Капитана женской юношеской сборной России по футболу Диану-Жозе Памен Тчато дисквалифицировали за драку с игроком сборной Швейцарии Эллой Люштину.
Инцидент произошел на чемпионате Европы U-17. После нарушения правил со стороны швейцарок Люштина не затягивала время, не отдавай мяч россиянкам. Тчато попробовала отобрать его силой, из-за чего соперница ее пнула и завязалась драка.
УЕФА отстранил Тчато на три матча.
Инцидент произошел на чемпионате Европы U-17. После нарушения правил со стороны швейцарок Люштина не затягивала время, не отдавай мяч россиянкам. Тчато попробовала отобрать его силой, из-за чего соперница ее пнула и завязалась драка.
УЕФА отстранил Тчато на три матча.
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