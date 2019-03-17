Капитана женской сборной России дисквалифицировали за драку во время матча (видео)

Капитана женской юношеской сборной России по футболу Диану-Жозе Памен Тчато дисквалифицировали за драку с игроком сборной Швейцарии Эллой Люштину.Инцидент произошел на чемпионате Европы U-17. После нарушения правил со стороны швейцарок Люштина не затягивала время, не отдавай мяч россиянкам. Тчато попробовала отобрать его силой, из-за чего соперница ее пнула и завязалась драка.УЕФА отстранил Тчато на три матча.