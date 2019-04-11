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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Аяз Гулиев: восхищаюсь Криштиану Роналду

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Любимое место отдыха?

– Отпуск не такой большой, чтобы много чего успеть. Летом – это Турция, зимой – Эмираты, – сказал Гулиев.

– Человек, которым восхищаешься?

– Конечно, это Криштиану Роналду. Он столько работает, что ни один спортсмен так не тренируется.

– Что делает тебя счастливым?

– Когда нет никаких проблем у близких, ну и у меня все хорошо, тогда я становлюсь счастливым.

– Способность, которой тебе хотелось обладать?

– Быть очень быстрым и гораздо сильнее.

– Что ты больше всего ненавидишь?

– Несправедливость. С моим характером очень трудно дается. В жизни и на футбольном плане.

– Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?

– Недавно произошло – это подписание контракта и первый матч. Открытие академии и фото с Леонидом Арнольдовичем.

ФК "Спартак"
Теги: Гулиев Роналду Спартак
Сегодня, 20:14
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:23)
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Болеет за:
«Зенит»
Способность, которой тебе хотелось обладать?
– Быть очень быстрым и гораздо сильнее.

аха, чтобы херачить, как давеча, упоротых пешеходов по носу - на пешеходных переходах...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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