Россия РПЛ 2018/19
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Аяз Гулиев: восхищаюсь Криштиану Роналду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев ответил на вопросы клубной пресс-службы.
– Любимое место отдыха?
– Отпуск не такой большой, чтобы много чего успеть. Летом – это Турция, зимой – Эмираты, – сказал Гулиев.
– Человек, которым восхищаешься?
– Конечно, это Криштиану Роналду. Он столько работает, что ни один спортсмен так не тренируется.
– Что делает тебя счастливым?
– Когда нет никаких проблем у близких, ну и у меня все хорошо, тогда я становлюсь счастливым.
– Способность, которой тебе хотелось обладать?
– Быть очень быстрым и гораздо сильнее.
– Что ты больше всего ненавидишь?
– Несправедливость. С моим характером очень трудно дается. В жизни и на футбольном плане.
– Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?
– Недавно произошло – это подписание контракта и первый матч. Открытие академии и фото с Леонидом Арнольдовичем.
ФК "Спартак"
– Любимое место отдыха?
– Отпуск не такой большой, чтобы много чего успеть. Летом – это Турция, зимой – Эмираты, – сказал Гулиев.
– Человек, которым восхищаешься?
– Конечно, это Криштиану Роналду. Он столько работает, что ни один спортсмен так не тренируется.
– Что делает тебя счастливым?
– Когда нет никаких проблем у близких, ну и у меня все хорошо, тогда я становлюсь счастливым.
– Способность, которой тебе хотелось обладать?
– Быть очень быстрым и гораздо сильнее.
– Что ты больше всего ненавидишь?
– Несправедливость. С моим характером очень трудно дается. В жизни и на футбольном плане.
– Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?
– Недавно произошло – это подписание контракта и первый матч. Открытие академии и фото с Леонидом Арнольдовичем.
ФК "Спартак"
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