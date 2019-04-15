Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров положительно оценил работу главного арбитра матча ЦСКА — Оренбург (2:3) Сергея Лапочкина.

"Работу Лапочкина оцениваю положительно. Все чуть-чуть поддались эмоциям, это нормально, конец сезона, цена побед очень высока. Все в рабочем режиме. Я согласен с решением арбитра в двух эпизодах с Фернандесом.

Было много разговоров о том, хотел или не хотел Марио фолить. Мы не сомневаемся, что Марио очень добрый и порядочный человек, но у нас есть правила игры. Мы не утверждаем, что он делал это намеренно. В футболе так бывает, что даже очень хорошие люди получают карточки, мы руководствуемся правилами игры. За всю свою карьеру этот игрок не был замечен в умышленном нанесении травм. К Лапочкину по игре одна претензия: он не показал жёлтую карточку Бекао", — передает слова Егорова корреспондент Sport24 Дарья Юрко.
Теги: ЦСКА Оренбург Егоров Лапочкин
Сегодня, 14:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 14:41)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
А Деспотовичу ничего не надо показать за удар ногой по лицу Дивееву?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама