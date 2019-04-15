Россия РПЛ 2018/19
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Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров положительно оценил работу главного арбитра матча ЦСКА — Оренбург (2:3) Сергея Лапочкина.
"Работу Лапочкина оцениваю положительно. Все чуть-чуть поддались эмоциям, это нормально, конец сезона, цена побед очень высока. Все в рабочем режиме. Я согласен с решением арбитра в двух эпизодах с Фернандесом.
Было много разговоров о том, хотел или не хотел Марио фолить. Мы не сомневаемся, что Марио очень добрый и порядочный человек, но у нас есть правила игры. Мы не утверждаем, что он делал это намеренно. В футболе так бывает, что даже очень хорошие люди получают карточки, мы руководствуемся правилами игры. За всю свою карьеру этот игрок не был замечен в умышленном нанесении травм. К Лапочкину по игре одна претензия: он не показал жёлтую карточку Бекао", — передает слова Егорова корреспондент Sport24 Дарья Юрко.
"Работу Лапочкина оцениваю положительно. Все чуть-чуть поддались эмоциям, это нормально, конец сезона, цена побед очень высока. Все в рабочем режиме. Я согласен с решением арбитра в двух эпизодах с Фернандесом.
Было много разговоров о том, хотел или не хотел Марио фолить. Мы не сомневаемся, что Марио очень добрый и порядочный человек, но у нас есть правила игры. Мы не утверждаем, что он делал это намеренно. В футболе так бывает, что даже очень хорошие люди получают карточки, мы руководствуемся правилами игры. За всю свою карьеру этот игрок не был замечен в умышленном нанесении травм. К Лапочкину по игре одна претензия: он не показал жёлтую карточку Бекао", — передает слова Егорова корреспондент Sport24 Дарья Юрко.
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