Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Кириченко: в "Уфе" никого за мат не приходилось штрафовать
Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал о существовавших при нем штрафах за мат для игроков.
– В "Уфе" вы пошли по стопам Семака, запретив материться на тренировках. Как игроки отреагировали?
– Нормально.
– Хоть раз за мат штрафовали?
– Нет. Иногда у кого-то проскакивало, но не критично.
– А у вас на бровке прорывалось?
– Я не ангел. Пока играл, мог на поле дать волю эмоциям, выругаться. Но тяжело принять, когда без повода люди разговаривают матом. Став тренером, стараюсь держать себя в руках. Хотя в раздевалке бывало всякое.
"Спорт-Экспресс"
– В "Уфе" вы пошли по стопам Семака, запретив материться на тренировках. Как игроки отреагировали?
– Нормально.
– Хоть раз за мат штрафовали?
– Нет. Иногда у кого-то проскакивало, но не критично.
– А у вас на бровке прорывалось?
– Я не ангел. Пока играл, мог на поле дать волю эмоциям, выругаться. Но тяжело принять, когда без повода люди разговаривают матом. Став тренером, стараюсь держать себя в руках. Хотя в раздевалке бывало всякое.
"Спорт-Экспресс"
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