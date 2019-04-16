Дмитрий Кириченко: в "Уфе" никого за мат не приходилось штрафовать

Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал о существовавших при нем штрафах за мат для игроков.– Нормально.– Нет. Иногда у кого-то проскакивало, но не критично.– Я не ангел. Пока играл, мог на поле дать волю эмоциям, выругаться. Но тяжело принять, когда без повода люди разговаривают матом. Став тренером, стараюсь держать себя в руках. Хотя в раздевалке бывало всякое.