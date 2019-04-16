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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Дмитрий Кириченко: в "Уфе" никого за мат не приходилось штрафовать

Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал о существовавших при нем штрафах за мат для игроков.

– В "Уфе" вы пошли по стопам Семака, запретив материться на тренировках. Как игроки отреагировали?

– Нормально.

– Хоть раз за мат штрафовали?

– Нет. Иногда у кого-то проскакивало, но не критично.

– А у вас на бровке прорывалось?

– Я не ангел. Пока играл, мог на поле дать волю эмоциям, выругаться. Но тяжело принять, когда без повода люди разговаривают матом. Став тренером, стараюсь держать себя в руках. Хотя в раздевалке бывало всякое.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кириченко Уфа
Сегодня, 22:19
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