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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Пак: во время избиения меня оскорбляли по расовому признаку и угрожали лишением жизни

Чиновник Минпромторга Денис Пак дал показания в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– К. Кокорин начал наносит удары в область головы, – сказал Пак. – Точное количество ударов я не помню. Это избиение длилось несколько минут. Потом подошли другие посетители и сотрудники кафе, попытавшись утихомирить компанию.

Все эти действия сопровождались нецензурными выражениями в мой адрес. Они говорили на меня (обзывали) китайцем, говорили, что я должен ехать в Китай и делать там замечания. Все это было крайне неприятно. Я, видя несколько спортивных ребят вокруг, которые были...

– Вы испытывали угрозу для жизни?

– Конечно, я об этом уже сказал. Я видел прекрасно, что человек А.Кокорин целится мне (стулом) в голову. Тем самым он желает нанести мне максимальный вред здоровью и жизни. Я эту угрозу оцениваю безусловно. Более того, что кто-то выкрикивал фразу что "мы тебя убьем".

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:22
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4
(3)
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 15:44)
  • +3
  •  (3)
online

а почему на видео с места событий, нет факта избиения длиной в несколько минут? может Пак не всю правду говорит?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:32)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Чесайнаг
Однозначно этих ублюдков надо сажать.Есть закон,есть статья,есть само преступление.Это не просто хулиганство,это уже рассовая неприязнь.А эта статья серезная и похрен,что они футболисты.Такие ублюдки не имеют право называться спортсменами.Под каким одурманивающим веществом они были кто знает.

А ты точно знаешь, что все было так, как Пак говорит?
И почему расовая неприязнь - серьезная статья?
Потому что так Путин решил?
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:31)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
А маманя рецидивиста и его брата показала, что все улыбались, радовались и даже хотели подружиться.
Этот Пак поди все выдумывает. relieved


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 15:28)
  • -4
  •  (8)

Однозначно этих ублюдков надо сажать.Есть закон,есть статья,есть само преступление.Это не просто хулиганство,это уже рассовая неприязнь.А эта статья серезная и похрен,что они футболисты.Такие ублюдки не имеют право называться спортсменами.Под каким одурманивающим веществом они были кто знает.
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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