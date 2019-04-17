Пак: во время избиения меня оскорбляли по расовому признаку и угрожали лишением жизни

Россия РПЛ 2018/19
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14:27
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
14:14
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
13:38
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (2)
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (2)
13:16
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
11:14
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (8)
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (8)
10:58
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (13)
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (13)
09:11
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (7)
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (7)
07:13
Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же (21)
Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же (21)
02:19
У «Манчестер Юнайтед» был шанс, но Де Хеа не справился с магией Месси, дальше идёт «Барселона» (1)
У «Манчестер Юнайтед» был шанс, но Де Хеа не справился с магией Месси, дальше идёт «Барселона» (1)
00:52
Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно! (2)
Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно! (2)
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Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект (3)
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Гари Линекер - о Месси: никто не способен на такое (1)
Гари Линекер - о Месси: никто не способен на такое (1)
Пак: во время избиения меня оскорбляли по расовому признаку и угрожали лишением жизни
Чиновник Минпромторга Денис Пак дал показания в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
– К. Кокорин начал наносит удары в область головы, – сказал Пак. – Точное количество ударов я не помню. Это избиение длилось несколько минут. Потом подошли другие посетители и сотрудники кафе, попытавшись утихомирить компанию.
Все эти действия сопровождались нецензурными выражениями в мой адрес. Они говорили на меня (обзывали) китайцем, говорили, что я должен ехать в Китай и делать там замечания. Все это было крайне неприятно. Я, видя несколько спортивных ребят вокруг, которые были...
– Вы испытывали угрозу для жизни?
– Конечно, я об этом уже сказал. Я видел прекрасно, что человек А.Кокорин целится мне (стулом) в голову. Тем самым он желает нанести мне максимальный вред здоровью и жизни. Я эту угрозу оцениваю безусловно. Более того, что кто-то выкрикивал фразу что "мы тебя убьем".
"СЭ"
– К. Кокорин начал наносит удары в область головы, – сказал Пак. – Точное количество ударов я не помню. Это избиение длилось несколько минут. Потом подошли другие посетители и сотрудники кафе, попытавшись утихомирить компанию.
Все эти действия сопровождались нецензурными выражениями в мой адрес. Они говорили на меня (обзывали) китайцем, говорили, что я должен ехать в Китай и делать там замечания. Все это было крайне неприятно. Я, видя несколько спортивных ребят вокруг, которые были...
– Вы испытывали угрозу для жизни?
– Конечно, я об этом уже сказал. Я видел прекрасно, что человек А.Кокорин целится мне (стулом) в голову. Тем самым он желает нанести мне максимальный вред здоровью и жизни. Я эту угрозу оцениваю безусловно. Более того, что кто-то выкрикивал фразу что "мы тебя убьем".
"СЭ"
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