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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Адвокат Дарьи Глушаковой: Денис хочет закрепить в суде порядок общения с детьми

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировал итог сегодняшнего заседания по определению порядка общения футболиста с детьми.

Бракоразводный процесс между супругами идет с осени прошлого года. Ранее Глушаков подал апелляцию на размер алиментов, которые с него взыскал суд в размере 1/3 всех доходов плюс 100 тысяч рублей.

- Пока идет проходной процесс по определению порядка общения с детьми. Денис вероятно, проигрывая предыдущие эпизоды, хочет доказать, что ему не дают видеться с детьми и определить формат общения с ними, - сказал Жорин. - Несмотря на то, что Дарья не препятствует никоим образом. Для этого не нужно даже в суд обращаться. Видимо, это какой-то его новый "финт". Он хочет как-то закрепить свои требования в судебном порядке.

- Какой формат общения с детьми предлагает Глушаков?

- В какой-то период проводить с ними совместный отпуск. В определенные дни с ночевкой или без, общаться с детьми. Это стандартный порядок, о котором можно было и лично договориться.

- Сегодня никакого решение не приняли?

- Насколько знаю, да. Я даже в этом процессе не участвую. Алиса Образцова (второй адвокат Дарьи Глушаковой - Прим. "СЭ") этим занимается. Темы для судебного разбирательства нет. Дело проходное.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков
Сегодня, 13:44
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