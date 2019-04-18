Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат Дарьи Глушаковой: Денис хочет закрепить в суде порядок общения с детьми
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировал итог сегодняшнего заседания по определению порядка общения футболиста с детьми.
Бракоразводный процесс между супругами идет с осени прошлого года. Ранее Глушаков подал апелляцию на размер алиментов, которые с него взыскал суд в размере 1/3 всех доходов плюс 100 тысяч рублей.
- Пока идет проходной процесс по определению порядка общения с детьми. Денис вероятно, проигрывая предыдущие эпизоды, хочет доказать, что ему не дают видеться с детьми и определить формат общения с ними, - сказал Жорин. - Несмотря на то, что Дарья не препятствует никоим образом. Для этого не нужно даже в суд обращаться. Видимо, это какой-то его новый "финт". Он хочет как-то закрепить свои требования в судебном порядке.
- Какой формат общения с детьми предлагает Глушаков?
- В какой-то период проводить с ними совместный отпуск. В определенные дни с ночевкой или без, общаться с детьми. Это стандартный порядок, о котором можно было и лично договориться.
- Сегодня никакого решение не приняли?
- Насколько знаю, да. Я даже в этом процессе не участвую. Алиса Образцова (второй адвокат Дарьи Глушаковой - Прим. "СЭ") этим занимается. Темы для судебного разбирательства нет. Дело проходное.
"Спорт-Экспресс"
Бракоразводный процесс между супругами идет с осени прошлого года. Ранее Глушаков подал апелляцию на размер алиментов, которые с него взыскал суд в размере 1/3 всех доходов плюс 100 тысяч рублей.
- Пока идет проходной процесс по определению порядка общения с детьми. Денис вероятно, проигрывая предыдущие эпизоды, хочет доказать, что ему не дают видеться с детьми и определить формат общения с ними, - сказал Жорин. - Несмотря на то, что Дарья не препятствует никоим образом. Для этого не нужно даже в суд обращаться. Видимо, это какой-то его новый "финт". Он хочет как-то закрепить свои требования в судебном порядке.
- Какой формат общения с детьми предлагает Глушаков?
- В какой-то период проводить с ними совместный отпуск. В определенные дни с ночевкой или без, общаться с детьми. Это стандартный порядок, о котором можно было и лично договориться.
- Сегодня никакого решение не приняли?
- Насколько знаю, да. Я даже в этом процессе не участвую. Алиса Образцова (второй адвокат Дарьи Глушаковой - Прим. "СЭ") этим занимается. Темы для судебного разбирательства нет. Дело проходное.
"Спорт-Экспресс"
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