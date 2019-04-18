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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Материалы об избиении Гулиевым пешехода переданы в главное следственное управление МВД

Следователи продолжают проверку по факту избиения полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым пешехода, сообщает телеграм-канал Baza.

Материалы передали в главное следственное управление МВД.

"В ближайшее время, в зависимости от тяжести вреда здоровью, его статья УК РФ может утяжелиться, и у Гулиева есть все шансы оказаться за решеткой", — пишет источник.
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 14:18
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#2  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:49)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Так он же уже всех подкупил и выступил с речами о хорошем уроке на всю жизнь. Какое дело?
Неужели в МВД не знают, что в нашей стране чуркам можно всё? А чуркам с деньгами - еще больше.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 14:45)
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online

так американец забрал заявление и написал , что нет претензий, какое дело?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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