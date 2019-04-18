Материалы об избиении Гулиевым пешехода переданы в главное следственное управление МВД

Следователи продолжают проверку по факту избиения полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым пешехода, сообщает телеграм-канал Baza.Материалы передали в главное следственное управление МВД."В ближайшее время, в зависимости от тяжести вреда здоровью, его статья УК РФ может утяжелиться, и у Гулиева есть все шансы оказаться за решеткой", — пишет источник.