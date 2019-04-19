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Арсенал Тула
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Ахмат
Крылья Советов
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Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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"Зенит" подал заявление в адрес "Ростова" в палату по разрешению споров

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза Виктор Березов рассказал, что от "Зенита" поступило заявление в адрес "Ростова" из-за трансфера защитника Михи Мевли.

Петербургский клуб до сих пор не получил денег за аренду словенского футболиста. Как сообщили в пресс-службе "Зенита", несмотря на формальность, между клубами есть полное взаимопонимание, никаких разногласий нет, прочая интерпретация ситуации не имеет ничего общего с действительностью.

"В палату по разрешению споров поступило заявление от "Зенита" в адрес "Ростова" в связи с неисполнением обязательств со стороны ростовского клуба. Заседание пройдёт на следующей неделе", - цитирует Берёзова "Чемпионат".
Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 14:38
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(0)
#3  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:04)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tuner
В этот раз "Зенит" начал за месяц готовиться к выезду в Ростов.

это вам месяц дают, чтобы уладили все формальности))


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Как из таких дураков, как мы, получается такой великий народ, как наш? (с)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#2  tuner   (Сегодня, 14:59)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Похвально. В этот раз "Зенит" начал за месяц готовиться к выезду в Ростов.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 14:50)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, и? (с)


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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