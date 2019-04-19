Россия РПЛ 2018/19
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"Зенит" подал заявление в адрес "Ростова" в палату по разрешению споров
Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза Виктор Березов рассказал, что от "Зенита" поступило заявление в адрес "Ростова" из-за трансфера защитника Михи Мевли.
Петербургский клуб до сих пор не получил денег за аренду словенского футболиста. Как сообщили в пресс-службе "Зенита", несмотря на формальность, между клубами есть полное взаимопонимание, никаких разногласий нет, прочая интерпретация ситуации не имеет ничего общего с действительностью.
"В палату по разрешению споров поступило заявление от "Зенита" в адрес "Ростова" в связи с неисполнением обязательств со стороны ростовского клуба. Заседание пройдёт на следующей неделе", - цитирует Берёзова "Чемпионат".
Петербургский клуб до сих пор не получил денег за аренду словенского футболиста. Как сообщили в пресс-службе "Зенита", несмотря на формальность, между клубами есть полное взаимопонимание, никаких разногласий нет, прочая интерпретация ситуации не имеет ничего общего с действительностью.
"В палату по разрешению споров поступило заявление от "Зенита" в адрес "Ростова" в связи с неисполнением обязательств со стороны ростовского клуба. Заседание пройдёт на следующей неделе", - цитирует Берёзова "Чемпионат".
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