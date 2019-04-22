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Россия РПЛ 2018/19 
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1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
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Подруга Кокорина и Мамаева рассказала, с чего начался конфликт с Соловчуком

Подруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и свидетель по их делу Александра Поздняковиене поделилась воспоминаниями о конфликте футболистов с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

"7 октября мне позвонил Кирилл Кокорин и сказал, что мы поедем встречать Александра и Мамаева. Мы поехали на вокзал, после отправились в клуб "Сикрет Рум". С Александром и Павлом был Геннадий Куропаткин. Они были трезвые. Там мы сели за столик к их знакомым. Выпила один бокал вина, что пили остальные, я не знаю, так как ушла в туалет в момент их заказа. Далее мы решили поехать в клуб "Эгоист". Я поехала в такси с Мамаевым, Александр поехал на машине с Кириллом.

В том клубе к нам присоединились девушки. Я заказала один бокал вина, который растягивала долго. Мамаев пил пиво, был трезвым. Что пили остальные, я не знаю. Все были в нормальном, трезвом состоянии.

Примерно в 7 часов утра мы вышли на улицу. Во время нахождения в клубе кто-то к нам подсаживался, кто-то уходил, поэтому не знаю, кто из девушек с нами вышел. Мы стали обсуждать, куда поедем. Я села в машину, которая стояла перед входом. Спросила: "Вы водитель Кокорина?" Не уточняла, какого именно. В ответ он сказал: "Я таких петухов не вожу". Я начала возмущаться, почему он говорит такие плохие слова и оскорбляет ребят. В это время дверь открыл Мамаев и сказал, что это не наш автомобиль, и попросил меня пересесть. Далее он спросил, почему я так возмущаюсь и что мне сказал Соловчук. Он мне сказал, что если я не скажу, то мы поссоримся. Не желая с ним ссориться, я сказала.

Я осталась сидеть в машине и просматривала информацию в сети Интернет. Из машины я не выходила, но видела, что там началась потасовка. Ударов я не видела. Примерно через 10 минут Мамаев сел ко мне, и мы поехали в "Кофеманию", - цитирует свидетеля "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
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#1  suarez   (Сегодня, 17:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Связались парни с мочалками и поимели проблем.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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