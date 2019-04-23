Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
05:31
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал
Вчера, 23:17
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Вчера, 22:51
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (2)
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (2)
Вчера, 22:23
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
Вчера, 21:45
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
Вчера, 21:36
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Вчера, 21:23
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (5)
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (5)
Вчера, 21:21
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Вчера, 20:14
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Вчера, 19:39
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Вчера, 19:33
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (9)
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (9)
Вчера, 19:30
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
Вчера, 19:04
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (11)
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (11)
Вчера, 18:41
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Вчера, 18:22
Артур Саркисов пропустит до трех недель
Артур Саркисов пропустит до трех недель
Вчера, 18:13
Денис Черышев выбыл до конца сезона (8)
Денис Черышев выбыл до конца сезона (8)
Вчера, 17:41
Водитель Соловчук частично подтвердил показания севшей в его машину знакомой Мамаева (1)
Водитель Соловчук частично подтвердил показания севшей в его машину знакомой Мамаева (1)
Вчера, 17:10
Юрген Клопп: "Ливерпуль" не в силах повлиять на дерби Манчестера. "МЮ", видимо, тоже (6)
Юрген Клопп: "Ливерпуль" не в силах повлиять на дерби Манчестера. "МЮ", видимо, тоже (6)
Вчера, 16:29
Александр Егоров рассказал, как резервный судья помог "Зениту" не нарушить регламент (12)
Александр Егоров рассказал, как резервный судья помог "Зениту" не нарушить регламент (12)
Вчера, 16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
Вчера, 16:18
ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством (1)
ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством (1)
Вчера, 16:11
Поблекший «Ростов» и другие. Сборная неудачников 24-го тура (3)
Поблекший «Ростов» и другие. Сборная неудачников 24-го тура (3)
Вчера, 16:08
Жена Ракицкого опубликовала фото мужа с сыном (1)
Жена Ракицкого опубликовала фото мужа с сыном (1)
Вчера, 15:53
"Матч ТВ": Григорян в среду возглавит "Тамбов" (7)
"Матч ТВ": Григорян в среду возглавит "Тамбов" (7)
Вчера, 15:08
Василий Уткин: меня интересует только длительное и предметное участие в проекте Rambler
Василий Уткин: меня интересует только длительное и предметное участие в проекте Rambler
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал
Известный блогер Василий Уткин не исключает, что в будущем Первый канал будет показывать матчи Лиги чемпионов.
"Это не инсайд, я беру очень условные названия. Но я бы абсолютно не удивился, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал в сотрудничестве с "Яндекс.Видео". Я абсолютно уверен, что Первый канал с интересом отнесся бы к возможности показывать решающие матчи, а также матчи российских клубов. Это прогрессивный и уже опробованный на чемпионате мира союз, когда трансляции Первого были в "Яндексе" в топе. И Первый канал показывал все матчи в интернете.
У них был плеер, который не лажал. А знаете почему? Я же все-таки неделю проработал на Первом канале и был на летучке, где все это обсуждалось. Спрашиваю: "Я с "НТВ-Плюс", с некоторым опытом. А вы не боитесь, что будет виснуть? Что тогда сделаете?" В углу сидел настоящий айтишник. Он поднял руку и сказал: "Мы показываем прямую линию президента. У нас ничего никогда не виснет". Я все понял. А мы на "НТВ-Плюс" не показывали прямую линию президента, у нас висло. Много раз висло! Висло в том числе из-за того, что какой-то техник дернул шнур. Все бывало", - сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".
Sport24.ru
"Это не инсайд, я беру очень условные названия. Но я бы абсолютно не удивился, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал в сотрудничестве с "Яндекс.Видео". Я абсолютно уверен, что Первый канал с интересом отнесся бы к возможности показывать решающие матчи, а также матчи российских клубов. Это прогрессивный и уже опробованный на чемпионате мира союз, когда трансляции Первого были в "Яндексе" в топе. И Первый канал показывал все матчи в интернете.
У них был плеер, который не лажал. А знаете почему? Я же все-таки неделю проработал на Первом канале и был на летучке, где все это обсуждалось. Спрашиваю: "Я с "НТВ-Плюс", с некоторым опытом. А вы не боитесь, что будет виснуть? Что тогда сделаете?" В углу сидел настоящий айтишник. Он поднял руку и сказал: "Мы показываем прямую линию президента. У нас ничего никогда не виснет". Я все понял. А мы на "НТВ-Плюс" не показывали прямую линию президента, у нас висло. Много раз висло! Висло в том числе из-за того, что какой-то техник дернул шнур. Все бывало", - сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.