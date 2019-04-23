Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал

Известный блогер Василий Уткин не исключает, что в будущем Первый канал будет показывать матчи Лиги чемпионов."Это не инсайд, я беру очень условные названия. Но я бы абсолютно не удивился, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал в сотрудничестве с "Яндекс.Видео". Я абсолютно уверен, что Первый канал с интересом отнесся бы к возможности показывать решающие матчи, а также матчи российских клубов. Это прогрессивный и уже опробованный на чемпионате мира союз, когда трансляции Первого были в "Яндексе" в топе. И Первый канал показывал все матчи в интернете.У них был плеер, который не лажал. А знаете почему? Я же все-таки неделю проработал на Первом канале и был на летучке, где все это обсуждалось. Спрашиваю: "Я с "НТВ-Плюс", с некоторым опытом. А вы не боитесь, что будет виснуть? Что тогда сделаете?" В углу сидел настоящий айтишник. Он поднял руку и сказал: "Мы показываем прямую линию президента. У нас ничего никогда не виснет". Я все понял. А мы на "НТВ-Плюс" не показывали прямую линию президента, у нас висло. Много раз висло! Висло в том числе из-за того, что какой-то техник дернул шнур. Все бывало", - сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".