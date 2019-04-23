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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал

Известный блогер Василий Уткин не исключает, что в будущем Первый канал будет показывать матчи Лиги чемпионов.

"Это не инсайд, я беру очень условные названия. Но я бы абсолютно не удивился, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал в сотрудничестве с "Яндекс.Видео". Я абсолютно уверен, что Первый канал с интересом отнесся бы к возможности показывать решающие матчи, а также матчи российских клубов. Это прогрессивный и уже опробованный на чемпионате мира союз, когда трансляции Первого были в "Яндексе" в топе. И Первый канал показывал все матчи в интернете.

У них был плеер, который не лажал. А знаете почему? Я же все-таки неделю проработал на Первом канале и был на летучке, где все это обсуждалось. Спрашиваю: "Я с "НТВ-Плюс", с некоторым опытом. А вы не боитесь, что будет виснуть? Что тогда сделаете?" В углу сидел настоящий айтишник. Он поднял руку и сказал: "Мы показываем прямую линию президента. У нас ничего никогда не виснет". Я все понял. А мы на "НТВ-Плюс" не показывали прямую линию президента, у нас висло. Много раз висло! Висло в том числе из-за того, что какой-то техник дернул шнур. Все бывало", - сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".

Sport24.ru
Теги: Уткин
Сегодня, 05:31
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