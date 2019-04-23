Россия РПЛ 2018/19
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Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (2)
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (2)
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Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука
В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по процессу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева адвокат форварда "Зенита" Андрей Ромашов зачитал материалы дела.
В частности, он огласил ходатайство о проведении экспертизы с применением полиграфа при допросе подсудимых, а также потерпевших – водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.
"Имеется ходатайство о проведении экспертизы с применением полиграфа при допросе подсудимых, а также потерпевших Соловука, Гайсина и Пака. Далее имеется отказ на ходатайство о проведении полиграфа. Следователь пришел к такому выводу, "так как самостоятельно должен решать данные действия". И – "в настоящее оснований для подобного исследования не имеется". То есть люди просят проверить показания на полиграфе, но следователь отказывает. Хотя в каждом допросе свидетелей следователь уточняет, готовы ли они пройти полиграф", – сказал Ромашов.
"Спорт-Экспресс"
В частности, он огласил ходатайство о проведении экспертизы с применением полиграфа при допросе подсудимых, а также потерпевших – водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.
"Имеется ходатайство о проведении экспертизы с применением полиграфа при допросе подсудимых, а также потерпевших Соловука, Гайсина и Пака. Далее имеется отказ на ходатайство о проведении полиграфа. Следователь пришел к такому выводу, "так как самостоятельно должен решать данные действия". И – "в настоящее оснований для подобного исследования не имеется". То есть люди просят проверить показания на полиграфе, но следователь отказывает. Хотя в каждом допросе свидетелей следователь уточняет, готовы ли они пройти полиграф", – сказал Ромашов.
"Спорт-Экспресс"
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