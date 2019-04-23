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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по процессу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева адвокат форварда "Зенита" Андрей Ромашов зачитал материалы дела.

В частности, он огласил ходатайство о проведении экспертизы с применением полиграфа при допросе подсудимых, а также потерпевших – водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

"Имеется ходатайство о проведении экспертизы с применением полиграфа при допросе подсудимых, а также потерпевших Соловука, Гайсина и Пака. Далее имеется отказ на ходатайство о проведении полиграфа. Следователь пришел к такому выводу, "так как самостоятельно должен решать данные действия". И – "в настоящее оснований для подобного исследования не имеется". То есть люди просят проверить показания на полиграфе, но следователь отказывает. Хотя в каждом допросе свидетелей следователь уточняет, готовы ли они пройти полиграф", – сказал Ромашов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:15
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#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:23)
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online
Болеет за:
«Зенит»
потому что у следователя и так обвинение рассыпается на глазах. а после полиграфа. вообще придется уволится со службы и идти на панель


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Респаун   (Сегодня, 18:16)
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online

Это пять laughing
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
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