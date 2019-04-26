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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Сергей Семак: сложно быть тренером такой команды, как "Зенит"

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о работе тренера.

"Сложно быть тренером такой команды как "Зенит". Да и вообще сложно быть тренером. Но мы сами выбираем эту работу, ту жизнь, которую хотим прожить", - цитирует Семака Чемпионат.
Теги: Зенит Семак
Сегодня, 17:29
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3
(4)
#3  suarez   (Сегодня, 18:05)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
Яamon

Обиженка, у Вас весеннее обострение? Идите подлечитесь.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 17:52)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Сложно быть тренером такой команды как "Зенит". Знаешь, что договорняк очередной катаешь, а лицо надо делать серьёзным, будто переживаешь.
А еще надо иногда притворяться, что сердишься на судью, будто он не соперника валит а нашу команду.
Поверьте, в театре не легче, чем на футбольном поле.
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 17:44)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
А ещё сложнее быть олигархом--но они тоже выбрали такую жизнь...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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