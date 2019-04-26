Россия РПЛ 2018/19
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18:30
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (6)
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (6)
14:53
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (2)
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (2)
14:43
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
12:47
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (12)
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (12)
12:15
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (27)
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (27)
11:15
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (12)
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (12)
10:28
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (14)
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (14)
09:40
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (15)
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (15)
09:28
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
Сергей Семак: сложно быть тренером такой команды, как "Зенит"
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о работе тренера.
"Сложно быть тренером такой команды как "Зенит". Да и вообще сложно быть тренером. Но мы сами выбираем эту работу, ту жизнь, которую хотим прожить", - цитирует Семака Чемпионат.
"Сложно быть тренером такой команды как "Зенит". Да и вообще сложно быть тренером. Но мы сами выбираем эту работу, ту жизнь, которую хотим прожить", - цитирует Семака Чемпионат.
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