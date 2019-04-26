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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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В Москве состоялась презентация нового стадиона "Торпедо"

Сегодня в Москве состоялась презентация концепции нового стадиона "Торпедо", реконструкция которого начнется в середине 2020 года.

После реконструкции арена будет вмещать чуть больше 15 тысяч зрителей. Также на стадионе будет создан музей "Торпедо", часть которого будет под открытым небом.



"Торпедо" занимает 2-е место в турнирной таблице группы "Центр" Олимп-ПФЛ, имея в активе 50 очков после 20 туров.
Теги: Торпедо
Сегодня, 20:20
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4
(4)
#4  Яamon   (Сегодня, 20:57)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
а можно авторов новостей и заголовков к ним писать под каждым постом? чтобы мы понимали, кто именно е6анашка
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#3  zenit47  СПБ (Сегодня, 20:35)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
sraptakpain,
Согласен. Первая мысль была, когда успели
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 20:33)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
В Москве состоялась презентация нового стадиона "Торпедо"

презентация стадиона и презентация концепции стадиона совершенно разные вещи. даже и близко общего в сути нет
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 20:28)
  • +2
  •  (4)

Отлично. Только надо сделать.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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