В Москве состоялась презентация нового стадиона "Торпедо"

Сегодня в Москве состоялась презентация концепции нового стадиона "Торпедо", реконструкция которого начнется в середине 2020 года.После реконструкции арена будет вмещать чуть больше 15 тысяч зрителей. Также на стадионе будет создан музей "Торпедо", часть которого будет под открытым небом."Торпедо" занимает 2-е место в турнирной таблице группы "Центр" Олимп-ПФЛ, имея в активе 50 очков после 20 туров.