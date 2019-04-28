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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
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Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов стал специальным гостем турнира по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов "Игра твоей мечты", который проходит сегодня в манеже спартаковской академии в Сокольниках.

В турнире принимают участие 12 команд из разных регионов России: Тверской, Ярославской, Тамбовской, Тульской, Калужской и Смоленской областей.

"Я впервые на таком мероприятии. Впечатления великолепные, энергетика положительная. Ребята заряжены. Видно, как у них горят глаза, и это все мне передалось. На мой взгляд, нет разницы, играют ребята профессионально или как любители. Когда они выходят на поле, для них не существует ничего, есть только игра", - цитирует Игнатова телеканал 360.

Перед началом турнира Игнатов провел автограф-сессию. "Пообщались немного, сделали фотографии. Ребята позитивные, несмотря на все трудности в жизни. Среди них было довольно много болельщиков "Спартака", одна команда даже играет в спартаковской форме. Были рады меня видеть, желали удачи", - рассказал 18-летний футболист.
Теги: Игнатов Спартак
Вчера, 23:40
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